« Nœud, couleur et esprit » :

Houcine Htoutou expose l’âme du tapis amazigh à Ifrane

du 6 mai au 30 juin 2026

Mohammed Drihem

Ifrane, 28 Avril 2026 – Peintre, poète, designer et enseignant : Houcine Htoutou est un artiste total. Originaire de la région de Khénifra, il revient sur le devant de la scène artistique nationale avec une exposition individuelle intitulée « Nœud, couleur et esprit », qui se tiendra du 06 mai au 30 juin 2026 au Centre d’Estivage de la FM6Education Zephyr de la Ville d’Ifrane.

Professeur d’arts plastiques et fervent défenseur du patrimoine amazigh, Houcine Htoutou a fait du tapis son langage. Loin de le réduire à un simple objet utilitaire, il l’érige en œuvre d’art à part entière. Ses créations, qu’elles soient traditionnelles ou résolument contemporaines, tressent symboles ancestraux Zayanes et palettes locales. Chaque nœud devient vers, chaque couleur un mot, chaque tapis un poème tissé.

Lauréat d’un prix national de poésie, Htoutou prolonge son geste sur la toile. Sa peinture, tout comme ses tapis, interroge la mémoire, le territoire et l’identité. Une démarche novatrice qui transcende les usages traditionnels pour proposer une vision contemporaine de cet artisanat millénaire. Un parcours jalonné d’expositions au Maroc et à l’international

Depuis plus de 30 ans, Houcine Htoutou tisse sa présence sur la scène artistique. Parmi les dates marquantes : 2025 : Institut Royal de la Culture Amazighe, Rabat 2024 : Festival d’Art Plastique avec l’association « Lamassates Fanis », Khénifra 2018 & 2025 : IRCAM, Rabat 2016 : Bab El Mansour, Meknès 2014 : Saragosse, Espagne 2006 : 2ᵉ Festival des Arts Traditionnels Japonais, Rabat 2003-2004 : Festival des Arts Populaires de Marrakech, 38ᵉ et 39ᵉ éditions 2002 : Salle Farah, Ifrane 1993 : Réalisation des fresques de l’usine SOMACA, Casablanca Il a également signé des fresques au Festival Saïwane à Salé en 2010, et exposé de Béni Mellal à Azemmour, de Khénifra à Casablanca.

Pour cette nouvelle exposition, l’artiste réunit tapis, toiles et poèmes. Le visiteur y découvrira comment le « nœud » structure la matière, la « couleur » raconte le Moyen Atlas, et « l’esprit » insuffle une dimension spirituelle au geste artisanal. « Le tapis Zayane n’est pas décoratif. C’est un livre. Il faut savoir le lire », confie Houcine Htoutou. À travers ses œuvres, il invite à décoder les losanges, les chevrons, les palettes de laine naturelle, pour entendre ce que les femmes de l’Atlas murmurent depuis des siècles.