Tournoi des Marocains du Monde U17 :

Ifrane confirme son statut de terre d’accueil,

les United Girls et les Achbal au sommet avant les finales

Par Mohammed Drihem

Ifrane, 26 avril 2026 – Le pari est tenu. Du 24 au 26 avril, les pelouses d’Ifrane ont battu au rythme de la 2ᵉ édition du Tournoi des Marocains du Monde U17, organisé par l’Association Achbal Ifrane de Football. Trois jours d’émotion, de niveau et d’échanges entre jeunes de la diaspora et du Royaume. Avec une premiere historique : l’entrée en lice du football féminin. Verdict ce dimanche 27 avril avec les deux finales et la cérémonie de clôture.

L’élément féminin, tournant de l’édition 2026

« La grande nouveauté de cette édition, c’est l’élément féminin », annonçait d’emblée Khalid Msaadi, porte-parole officiel de l’Association Achbal Ifrane de Football. « Contrairement au tournoi précédent, nous intégrons désormais des équipes de jeunes filles. » Le message a été entendu. Pour leur première apparition, les United Girls – délégation de l’association Marhaba des Pays-Bas – ont signé une entrée fracassante en dominant Achbal Ifrane B 4-0. Une démonstration de maîtrise technique et d’intensité qui valide l’ouverture au football féminin et ouvre la voie à la finale de dimanche face aux Achbal Ifrane A.

Un plateau international, des parrains d’exception

L’édition 2026 a franchi un cap en termes de participation. « Nous avons le FC Perpignan de France, le Montpellier Petit Bard FC également de France, et le Barça SABA d’Espagne, basé à Barcelone. Côté féminin, c’est l’association Marhaba des Pays-Bas qui nous rejoint », détaillait Khalid Msaadi. « Nous sommes fiers d’accueillir ce tournoi qui offre une grande vitrine sportive à la ville d’Ifrane », a-t-il poursuivi, en saluant « le Gouverneur de la province d’Ifrane, Idriss Misbah, ainsi que les présidents du Conseil provincial et du Conseil communal pour leur soutien ».

Le prestige de l’événement se mesure aussi à ses parrains : l’international Abdelhamid El Kaoutari, l’athlète de renom Abdelkader El Hachlaf et l’association Sadaka wa Riyada, qui réunit d’anciens champions d’Afrique, des arbitres internationaux et des figures du sport national. « Ils nous ont tous honorés de leur présence », a souligné le porte-parole, qui a également remercié « le président de la Ligue, Abdeslam Bouaaz, et les membres du bureau pour leurs efforts considérables », sans oublier « nos partenaires traditionnels de la ville d’Ifrane ».

Première journée : suspense et tirs au but au rendez-vous

La journée inaugurale a livré son lot de scénarios à suspense. Chez les garçons, Achbal Ifrane et le FC Perpignan se sont neutralisés 1-1 dans le temps réglementaire. La qualification s’est jouée aux tirs au but : 5-4 pour les locaux, qui compostent leur billet pour la finale. Même issue entre le Barça SABA et Montpellier Petit Bard FC : 1-1 à la fin du temps réglementaire, puis 7-6 pour Sabadell au terme d’une séance irrespirable. Les Espagnols rejoignent donc Achbal Ifrane en finale. Chez les féminines, les United Girls ont annoncé la couleur : 4-0 face aux Achbal Ifrane B.

« Ce tournoi commence petit, mais grandira »

Conscient du chemin accompli et tourné vers l’avenir, Khalid Msaadi assume : « Nous lançons aujourd’hui cette initiative. Elle commence petit, mais Inch’Allah, les prochaines éditions seront de plus en plus grandes. » Il a rendu hommage « aux journalistes locaux, régionaux et nationaux présents, qui donnent du rayonnement à ce tournoi ».

Unanimité chez les délégations : l’exemple de Montpellier Petit Bard

« C’est notre première fois à Ifrane. L’organisation est très bonne, du début jusqu’à la fin », témoigne l’international Abdelhamid El Kaoutari ; encadrant du Montpellier Petit Bard FC. « On espérait aller loin dans la compétition. On a été très bien reçus ici. Et Inch’Allah, on espère revenir l’année prochaine. »Un projet de société par le ballon rond

Au-delà du tableau d’affichage, l’Association Achbal Ifrane rappelle la raison d’être du tournoi : renforcer les échanges culturels et sportifs entre jeunes MRE et jeunes du Maroc, promouvoir la citoyenneté, la coexistence et l’esprit sportif, tout en valorisant les atouts touristiques et sportifs d’Ifrane. Avec l’irruption du football féminin, le Tournoi des Marocains du Monde U17 franchit un palier symbolique. Il s’affirme comme un espace de rencontre et de transmission, où le sport devient un levier de cohésion.