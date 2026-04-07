كرة القدم مدينة أفران تحتضن الدورة الثانية لدوي المهاجر

محمد الدريهم

تنظم جمعية أشبال إفران لكرة القدم النسخة الثانية من دوري مغاربة العالم لكرة القدم فئة ما تحت 17 سنة، وذلك من 24 إلى 26 أبريل 2026 بإفران.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الروابط بين الشباب المغربي في الخارج وأولئك الذين يعيشون في المغرب، من خلال تعزيز التبادل الثقافي والرياضي. ويهدف هذا الدوري لكرة القدم، حسب رئيس جمعية أشبال إفران لكرة القدم، المنظمة لهذا الحدث، إلى تشجيع التبادل الثقافي والرياضي بين الشباب المغربي في الخارج ونظرائهم في المغرب، وتعزيز قيم المواطنة والتعايش والروح الرياضية، وتسليط الضوء على المزايا السياحية والرياضية لمدينة إفران. وبهذه المناسبة، و إعدادا لهذا الحدث الرياضي، دعت جمعية أشبال إفران لكرة القدم ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والوطنية إلى لقاء صحفي عقد يوم الأربعاء 1 أبريل 2026 بمقر النادي الرياضي بإفران للكرة الحديدية. خلال هذا المؤتمر الصحفي، قدم رئيس الجمعية، السيد عزيز حرشي، البرنامج الرسمي للدوري، مع التركيز على الفرق المشاركة القادمة من فرنسا وإسبانيا وهولندا. وأكد على أهمية المشاركة النسائية في هذه النسخة، مؤكدا على أن: « هذه الفرصة مثالية لتعزيز الشراكة مع وسائل الإعلام، شركاء أساسيون في نجاح هذا الحدث الرياضي على المستوى الوطني والدولي، وتعتزم جمعية أشبال إفران على حضور وسائل الإعلام لتغطية هذا الحدث الهام ». من جانبه، أكد السيد خالد مسعدي، المتحدث باسم جمعية أشبال إفران لكرة القدم، في تصريحه للجريدة أن « بعد نجاح النسخة الأولى من دوري مغاربة العالم لكرة القدم، نفخر بتنظيم النسخة الثانية من هذا الدوري، الذي سيجمع فرق الشباب من إسبانيا وهولندا وفرنسا. وتتميز هذه النسخة بمشاركة فرق نسائية، وهي الأولى لجمعيتنا، ونحن سعداء برؤية فرق الشباب الفتيات المشاركة في هذا الدوري، ونأمل أن يشجع ذلك المزيد من الفتيات على ممارسة كرة القدم. ندعو جميع سكان إفران إلى الحضور لدعم الفرق والاحتفال بالروح الرياضية والودية ».