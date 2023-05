4ème SEMAINE NATIONAL BIODIVERSITE :

La Ville de Khénifra accueille les travaux de la conférence

Nationale sur la biodiversité de l’AESVT-Maroc

Par Mohammed Drihem

Samedi 27 Mai 2023 dernier, la Salle des séminaires de la collectivité territoriale de Khénifra a été au rendez-vous avec la tenue d’une conférence nationale sur la Biodiversité organisée par l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre –Section de Khénifra- dans le cadre de la 4ème Semaine Nationale Biodiversité 2023.

Au programme de cette conférence quatre sessions plénières ont été consacrés aux thématiques relatives à « l’Objectif 30-30 : Protéger 30% de la planète d’ici à 2030 », à la question de « Restaurer 30 % des terres dégradées : Enjeux, défis et solutions pour atteindre l’objectif d’ici 2030 », au sujet de la « Réduction de 50% l’utilisation des pesticides pour une agriculture durable» et la thématique du «Financement de la préservation de la biodiversité : Analyse des budgets alloués et contributions des différentes parties prenantes»

Lors de la première session, le représentant de l’Agence Régionale des Eaux et Forêts au niveau de la Région Béni Mellal – Khénifra a fait une présentation sur « La richesse en Biodiversité de la région : État des lieux et Efforts de restauration » suivi du Pr. Lahcen CHILASSE, enseignants chercheurs à l’Université My.Smail de Meknès qui a abordé le « Concept de la biodiversité : une question sociale et culturelle » et de Mohamed Ghamizi, enseignant à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech qui a traité des « Aires Protégées de la région : SIBEs, KBA et APACs »

Lors de son intervention en ligne au début de la seconde session, Abdeslam ZAHRI Ingénieur retraité de l’OCP et El Habib SYASSI Spécialiste de la réhabilitation des carrières. Abordé le sujet de « la Restauration des sites anciennement exploités en présentant des exemples de réussites » suivis de Youssef GHARNIT Doctorant à la FST de Université Sultan Moulay Slimane de Béni Mellal qui a fait un exposé sur « l’Évaluation de la dégradation des sites naturels : pourcentage de superficie touchée dans notre territoire »

Intervenant lors de la troisième session de cette conférence nationale sur la biodiversité ; Saïd RHEOUANI Chef SCPV et Amina KHBIZY Inspecteur SCPV Khénifra (ONSSA) ; ont fait une communication sur « l’Impact de l’utilisation des pesticides sur la biodiversité » suivi d’un exposé de Mohamed EL HABTY Représentant de la Direction régionale du Conseil Agricole Béni Mellal Khénifra (DRCA BK) sur « Les alternatives durables des pesticides » et de l’intervention du représentant du CESE,AESVT Maroc qui a traité de la « Politique publique de sécurité sanitaire des aliments axée sur la protection des consommateurs et la compétitivité durable des entreprises à l’échelle nationale et internationale CESE.

Enfin, la quatrième session a été marquée par la présentation des deux communications respectives de la Direction Régionale de l’environnement et du Développement Durable Béni Mellal « Comment allouer les budgets pour stopper le déclin de la biodiversité, réduire les pesticides et restaurer l’environnement ? » et du Le représentant de la commune de Khénifra qui a exposé « La contribution de la commune de Khénifra à la préservation de l’environnement : mesures et impacts»

A souligner que la 4ème Semaine Nationale Biodiversité, qui connaît une grande mobilisation des acteurs, est une opportunité, pour une mobilisation de tous pour agir, chacun à son niveau, ses missions possibilités et ses capacités. Elle représente une nouvelle opportunité aux différents acteurs pour revoir leurs visions, projets, investissements et partenariats, afin de les orienter pour conserver et développer notre capital naturel, biodiversité et nos ressources communes, et comment ceci va contribuer aux 4 objectifs, engagements du Maroc pour la COP15, qui doit être un engagement de tous les acteurs et partenaires de notre pays

Les activités de débat sensibilisation et actions de terrain, ont pour rôle en plus de la découverte des biodiversités territoriale, de convaincre chacun des acteurs à faire partie de la solution, partager les informations sur les moyens et les mesures qu’ils comptent entreprendre ou qu’ils réalise déjà, (loin des activités de greenwashing), les guideraient en faveur d’un impact positif sur la biodiversité et l’atteinte de l’un des 4 objectifs de Montréal.

Ces informations l’AESVT MAROC va les partager sur le nouveau site web des 6 semaines de mobilisation nationale, dédié à la biodiversité, permettra de mieux valoriser les actions menés individuellement ou collectivement avec les acteurs privés, publiques, associatifs, scientifiques, médiatiques, citoyens, pour une cause nationale et planétaire.