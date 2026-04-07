Football. La Ville d’Ifrane accueille la 2ème édition Du Tournoi des Marocains du Monde de Football

Mohammed Drihem

L’Association Achbal Ifrane de football organise la 2ème édition du Tournoi des Marocains du Monde pour les U17 et ce, du 24 au 26 avril 2026 à Ifrane. Cette initiative vise à renforcer les liens entre les jeunes de la communauté marocaine à l’étranger et ceux vivant au Maroc, en promouvant l’échange culturel et sportif.

Ce tournoi Footballistique selon le président de l’Association Achbal Ifrane de Foot Ball l’organisatrice de cet évènement a pour objectifs d’encourager l’échange culturel et sportif entre les jeunes de la communauté marocaine à l’étranger et leurs homologues au Maroc, renforcer les valeurs de citoyenneté, de coexistence et d’esprit sportif et de mettre en valeur les atouts touristiques et sportifs de la ville d’Ifrane

A cette occasion et en préparation à cet évènement sportif ; l’Association Achbal Ifrane de Foot-bal avait invité les représentants des médias locaux et régionaux et nationaux à une conférence de presse qui a eu lieu mercredi 1er avril 2026 au siège du Club Sportif de la Pétanque d’Ifrane.

Lors de cette conférence de presse, le Président de l’Association Mr Aziz Hirchi a présenté le programme officiel du tournoi tout en mettant un Focus sur les équipes participantes venant de France, d’Espagne et des Pays-Bas. Il a tenu a mettre le Point sur les nouveautés et les objectifs de cette édition qui connait cette année la participation d’équipes féminines.

« Cette occasion est idéale pour renforcer le partenariat avec les médias, partenaires essentiels pour la réussite de cet événement sportif à dimension nationale et internationale et l’Association Achbal Ifrane compte sur la présence des médias pour assurer la couverture de cet événement important » avait-il lancé.

Pour sa part, Mr Khalid Msaadi, porte-parole de l’Association Achbal Ifrane de Football a souligné dans sa déclaration au Journal qu’ « après le succès de la première édition du Tournoi des Marocains du Monde de Football, nous sommes fiers d’organiser la deuxième édition de ce tournoi, qui rassemblera des équipes de jeunes venant de l’Espagne, des Pays-Bas et de la France. Cette nouvelle édition se distingue par la participation d’équipes féminines, une première pour notre association et nous sommes ravis de voir des équipes de jeunes filles participer à ce tournoi, et nous espérons que cela encouragera davantage de filles à pratiquer le football. Nous invitons tous les habitants d’Ifrane à venir encourager les équipes et à célébrer l’esprit sportif et la convivialité ».