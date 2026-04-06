Rencontre-Débat sur les Technologies de l’Information et de la Communication au Service des Institutions de la Jeunesse

Mohammed Drihem

La Direction Provinciale de la Jeunesse d’Ifrane a organisé une rencontre-débat sur le thème « Les Technologies de l’Information et de la Communication au Service des Institutions de la Jeunesse », le jeudi 2 avril 2026 à 10h00, à la Salle des Conférences d’Ifrane.

L’objectif de cette rencontre est de discuter des moyens de mettre les technologies de l’information et de la communication au service des institutions de la jeunesse, afin de renforcer leur efficacité et leur impact.

Lors de cette rencontre ; les participants ont discuté des institutions de la jeunesse et leur rôle en tant que structures publiques de proximité pour l’encadrement et l’accompagnement des jeunes, de la territorialisation et des politiques publiques ciblant les jeunes au niveau Provincial, du renforcement de la contribution du mouvement associatif et des organisations de jeunesse et du rôle des collectivités territoriales et de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain dans le soutien aux institutions de la jeunesse ainsi des mécanismes de partenariat et de coordination entre les acteurs territoriaux dans le domaine des services à la jeunesse et de la valorisation des résultats de la rencontre

Dans sa déclaration de presse, le Directeur Provincial du Département de la Jeunesse Mr Abdelkader Hamdani a souligné que dans le cadre de la mise en œuvre stratégique du ministère, l’objectif de la conférence est de définir un ensemble de mécanismes de travail pour développer l’action de la jeunesse, en particulier en tenant compte des évolutions qui ont eu lieu au sein de la société marocaine. Il a souligné que l’objectif est de développer le travail de cette institution pour qu’elle soit une conférence participative avec les secteurs actifs, les secteurs professionnels, la société civile et tous les intervenants, afin de créer un travail commun qui réponde aux attentes de la jeunesse dans ce domaine.

Nous sommes conscients des défis importants qui se posent, notamment en ce qui concerne la formation de la jeunesse.a-t-il ajouté ; et c’est pourquoi cette conférence nationale aura lieu au mois de mai prochain, et sera une occasion de consultation nationale, où tous les secteurs de la société donneront leurs avis et renforceront la place de la jeunesse. Nous chercherons à élaborer une feuille de route qui nous permettra de travailler avec la jeunesse pour développer l’action de la jeunesse et les institutions de jeunesse au niveau de la société marocaine dans ce secteur

Les principaux axes abordés lors de cette rencontre avait-il précisé sont les axes de développement et de coordination qui offrent des programmes importants pour développer le Maroc, tels que les programmes qui donneront une véritable dynamique à l’action de la jeunesse au niveau national.

Cette rencontre a eu lieu en présence du représentant du Gouverneur de la Province d’Ifrane, du Président du Conseil provincial et des présidents des collectivités territoriales avec les représentants des services déconcentrés des secteurs gouvernementaux concernés par la jeunesse, les représentants de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, les représentants des organisations de jeunesse et des associations actives dans les institutions de la jeunesse

Selon ces initiateurs ; les objectifs assignés à cette rencontre visent à Renforcer la territorialisation au niveau régional dans le domaine des services à la jeunesse, Intégrer les institutions de la jeunesse dans les programmes de développement provincial, Développer les partenariats avec les collectivités territoriales et les institutions publiques, Renforcer le rôle du mouvement associatif dans l’animation des institutions de la jeunesse et Améliorer la qualité des services offerts aux jeunes.