Tourisme du Désert. L’offre touristique de la province de Tinghir : Un riche potentiel à exploiter

Mohammed Drihem

Située au Cœur de la région de Drâa-Tafilalet ; la province de Tinghir, se trouve être une destination touristique prisée pour sa beauté naturelle et son patrimoine culturel. Selon les données statistiques disponibles, l’offre touristique de la province se compose de 19 Unités Hôtelières dont Trois de catégorie 3 Etoiles, 6 de 3 Etoiles, 6 de 2 Etoiles et une seule unité d’une Etoile totalisant ainsi une capacité d’accueil touristique de 902 chambres avec 1807 lits.

La province de Tinghir compte notamment 24 maisons d’Hôte dont 22 de 2ème catégorie totalisant 209 chambres avec 422 lits, 16 Gites totalisant 80 chambres avec 291 lits et enfin ; 10 Auberges totalisant 130 chambres avec un total de 264 lits.

Au total, la province de Tinghir compte plus de 70 établissements d’hébergement touristique avec une capacité d’accueil d’environ 1321 chambres de lits.

Pour rapprocher nos fidèles lecteurs et lectrices de la réalité du secteur touristique dans la province de Tinghir ; nous avons abordé Mr Mohammed Bendidi président du Conseil Provincial du Tourisme (CPT) de Tinghir qui a bien voulu se livrer à notre petit jeu de question réponse suivant :

Le Journal : Comment se présente le secteur touristique dans la province de Tinghir ?

Mohammed Bendidi : Le tourisme dans la province se porte bien, vu qu’il y’a eu des progressions importantes en comparaison par rapport à l’année précédente.

Le Journal : Que peut-on voir et visiter d’agréable et intéressant dans la province de Tinghir?

Mohammed Bendidi : Dans toute la province, la nature et le climat sont diversifiés, car les Oasis ne se ressemblent pas vu la distance de 50 km qui séparent l’une de l’autre, et les couleurs des montagnes change selon le déplacement du soleil. On peut voir les montagnes (id bab n’ali) à Iknon, les pattes de singe à tamlalt dadès, le Mgoun, les gorges de todgha avec les amateurs de l’escalade, la source des poissons sacrées, les quartiers où habitaient les juifs, et la diversité des Oasis avec le palmier dattier et l’olivier.

Le Journal : Quel est l’apport du CPT de la province de Tinghir pour la promotion et le développement du secteur dans la Région ?

Mohammed Bendidi : Le CTP de Tinghir joue un rôle très important, dans le partage de toute information nécessaire concernant les nouveautés de classement, la sensibilisation sur l’hygiène et le bon accueil, etc….

Le journal : Pourquoi le Forum des gorges et Oasis à Tinghir ?

Mohammed Bendidi : Comme vous le savez, la province de Tinghir a besoin d’animation toujours pour augmenter le séjour de la clientèle vu que nous sommes une étape de passage uniquement. C’est pourquoi nous faisons d’effort dans ce sens en organisant ce Forum des Gorges et Oasis dans sa 2ème édition cette année par exemple.

A noter que sur le plan de l’activité touristique, les établissements d’accueil touristique classés toute catégorie confondue de la province de Tinghir ont enregistré 316471 arrivées réalisant ainsi quelques 354403 nuitées avec un taux d’Occupation de 39% en 2025 contre 277650 arrivées enregistrées en 2024 avec 310021 nuitées et un taux d’occupation de 36%.

Ces chiffres témoignent de l’importance de l’offre touristique de la province de Tinghir et de son potentiel de développement dans ce secteur. La province dispose d’atouts naturels et culturels exceptionnels, tels que les gorges de Todgha, les oasis de Tinghir et les villages berbères, qui attirent chaque année de nombreux touristes nationaux et etrangers.

Cependant, il est important de noter que l’offre touristique de la province de Tinghir est encore limitée par rapport à d’autres destinations touristiques du Maroc. Il est donc nécessaire de poursuivre les efforts pour développer et diversifier l’offre touristique, notamment en matière d’infrastructures et de services.

La province de Tinghir a également un potentiel important pour le tourisme de montagne, le tourisme culturel et le tourisme d’aventure. Il est donc important de développer des produits touristiques adaptés à ces segments de marché et de promouvoir la province à l’échelle nationale et internationale.

En conclusion, la province de Tinghir dispose d’un potentiel touristique important qui doit être exploité de manière durable et responsable. Il est nécessaire de poursuivre les efforts pour développer et diversifier l’offre touristique, améliorer les infrastructures et les services, et promouvoir la province à l’échelle nationale et internationale.

A rappeler enfin que dans le cadre des efforts déployés pour promouvoir le secteur touristique et renforcer l’attractivité de la province de Tinghir, une rencontre de communication sera organisé le dimanche 5 avril 2026 à la salle de la commune territoriale d’Aït Sderat Ghel Ghali. L’objectif de cette rencontre est de présenter les différents programmes de soutien au tourisme et les moyens de développer les entreprises opérant dans ce secteur, notamment en ce qui concerne les services et les équipements, afin de contribuer à améliorer la qualité de l’offre touristique locale.

Cette rencontre, qui cible les professionnels du secteur touristique, verra la participation de représentants du ministère de tutelle, du Centre régional d’investissement et de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) de la région de Drâa-Tafilalet. Ils présenteront des interventions visant à sensibiliser les professionnels et les acteurs touristiques de la province sur les opportunités disponibles, les mécanismes de soutien et les moyens d’améliorer la compétitivité des entreprises touristiques.