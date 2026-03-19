Ifrane : Une Campagne de Nettoyage du Val d’Ifrane pour Rétablir la Beauté du Site

Mohammed Drihem

La ville d’Ifrane et sa région ont connu un hiver particulièrement rude cette année 2026, marqué par des précipitations abondantes, des chutes de neige importantes avec des rafales de vent dépassant parfois les 80 Km/h. Ces conditions météorologiques exceptionnelles ont entraîné des crues dévastatrices de l’Oued Tizguite, qui traverse le Val d’Ifrane, ce site Ramsar classé internationalement depuis 2019.

Des dizaines ; pour ne pas dire des centaines ; d’arbres ont été abattus et tombés au cœur du lit d’oued Tizguite dont les eaux ont débordé et inondé plus d’une prairie dans le Val et le cours d’eau s’est trouvé perturbé et dévié de son cours normal à cause des branches et troncs d’arbres qui ont bouché quelques passerelles.

Vu la situation ; des voix se sont élevées pour déplorer cet état de dégradation enregistrée au niveau site et suite à un article de presse publié dans ce sens intitulé : « Nettoyage du Val d’Ifrane après les crues dévastatrices D’Oued Tizguite : un effort de solidarité et de réhabilitation s’impose », le Gouverneur d’Ifrane, Mr Driss Misbah, ici remercié très infiniment a réagi et donna ses instructions pour l’organisation d’une campagne de nettoyage du Val d’Ifrane, qui a débuté ce Mercredi 18 Mars 2026 au départ de la piste cavalière menant vers le site de la source Vittel. Cette opération d’envergure a mobilisé les autorités locales et communales, la délégation provinciale de la promotion nationale, les services de la direction provinciale de l’ANEF, la société chargée de la gestion déléguée des services de propreté de la ville d’Ifrane et les acteurs de la société civile.

Cinq associations représentées par leurs présidents respectifs entre autres membres ont participé à cette campagne de nettoyage aux cotés des valeureux ouvriers de la commune d’Ifrane, de la promotion nationale et de la société chargée la gestion déléguée des services de propreté de la ville d’Ifrane. Il s’agit des Associations respectives des Amis du Val d’Ifrane, de Foret modèle d’Ifrane, de la pêche sportive et protection de la nature d’Ifrane, Atlas Maroc Club Unesco et de l’Association des enseignants des sciences et de la Terre.

Aussi, il y’a lieu de souligner que dans ce même cadre d’efforts visant le nettoyage du Val d’Ifrane et du cours d’eau d’Oued Tizguite, la Direction Régionale de l’ANEF avait lancé un programme de nettoiement de ce Site classé « Site RAMSAR » et dont les travaux avaient été interrompus à cause des intempéries qu’a connu la Ville d’Ifrane et toute sa Région depuis le début de l’an 2026.

Pour Mr Ballaoui Charik, chef du centre de génie forestier à la Direction provinciale de l’ANEF d’Ifrane, cette opération de nettoiement lancé par l’ANEF se fera sur toute l’étendue du Val d’Ifrane, estimée à quelques 79 hectares, et a débuté juste avant les chutes de neige avec le marquage des arbres morts sur pied à abattre.

L’enveloppe budgétaire allouée à cette opération a-t-il ajouté ; est de 144.386 Dhs et les travaux de nettoiement suspendus reprendront juste après le mois du Ramadan, avec la coupe, le façonnage et le transport des arbres vers les dépôts hors du site qui restera ainsi propre et nettoyé de ces troncs et branches d’arbres.

Cette initiative selon lui ; vise à rétablir la beauté du Val d’Ifrane et à préserver l’environnement de ce site naturel exceptionnel. La population locale et les autorités sont déterminées à protéger ce patrimoine naturel pour les générations futures.