Ifrane ; La Province d’Ifrane Célébre la journée mondiale De la protection civile

Mohammed Drihem

Ifrane, 02/03/2026 – Un total de 8790 interventions ont été effectuées au cours de l’année 2025 par les services de la Protection civile au niveau de la province d’Ifrane.

Lors d’une cérémonie organisée en célébration de la Journée Internationale de la protection civile placée cette année sous le thème «Gérer les risques environnementaux pour un avenir résilient et durable», retenu par l’Organisation internationale de la protection civile ;le commandant provincial de la protection civile d’Ifrane a prononcé une déclaration, mettant en avant le bilan des interventions de la protection civile au niveau provincial et les efforts déployés pour faire face aux catastrophes et protéger les vies humaines.

Il a souligné l’importance du rôle de la protection civile dans la protection des populations et la prévention des risques. Il a également mis en avant les efforts déployés par les équipes de la protection civile pour intervenir rapidement et efficacement en cas de catastrophe, et pour sensibiliser les populations aux risques et aux mesures de prévention.

Selon les données présentées ce lundi par le commandant provincial de la protection civile d’Ifrane, à l’occasion des Journées portes ouvertes célébrant cette Journée mondiale de la protection civile (le 1ᵉʳ mars de chaque année), ces interventions au nombre de 8790 se répartissent comme suit : 7723 interventions dédiées aux secours à personne en danger, 681 interventions dans des accidents de circulations, 274 interventions dans la lutte contre les incendies et 112 opérations de sauvetage

Ces Journées portes ouvertes s’inscrivent dans une démarche d’ouverture des services de la Protection civile sur leur environnement et visent à mieux faire connaître le rôle crucial joué par les sapeurs-pompiers lors de leurs différentes interventions.

L’événement, qui s’est déroulé en présence du gouverneur de la province d’Ifrane, Driss Misbah qui était accompagné de plusieurs personnalités civiles et militaires, a permis de présenter les différents domaines et équipements d’intervention de la Protection civile à l’échelle provinciale, en mettant un accent particulier sur la sensibilisation des élèves des établissements scolaires.

Les visiteurs ont également eu l’occasion de découvrir les équipements et les moyens de secours mobilisés pour les opérations de sauvetage. Par ailleurs, des ateliers de sensibilisation aux risques du quotidien, ainsi que des simulations d’interventions, des exercices de secours et des démonstrations d’intervention dans des accidents de circulation, ont été organisés.

À noter enfin ; que la Journée mondiale de la protection civile constitue une opportunité pour mettre en lumière les missions essentielles des services de secours et leur rôle central dans la gestion des situations d’urgence. Elle vise également à sensibiliser les jeunes générations aux divers dangers de la vie quotidienne.