Coopération Franco-Marocaine : La frégate marocaine Mohammed VI brille lors de l’exercice naval Orion 26

Mohammed Drihem

La frégate multi-missions (FREMM) Mohammed VI, navire amiral de la Marine royale marocaine, a participé à la manœuvre de préparation au combat de haute intensité ORION 26, au sein du Groupe aéronaval français composé du porte-avions Charles de Gaulle et de bâtiments de premier rang français et européens.

Durant une quinzaine de jours, la frégate marocaine a rejoint l’escorte du porte-avions pour une série d’exercices en Méditerranée et en Atlantique, permettant à l’ensemble de la flotte de s’entraîner au combat dans des conditions météorologiques sévères. L’exercice ORION 26 vise à éprouver la capacité des armées françaises à mener des opérations de haute intensité en environnement interarmées et interalliés sur tout le spectre des champs de conflictualité.

L’intégration de la FREMM Mohammed VI dans ces séquences opérationnelles au même niveau que les partenaires européens démontre le niveau de confiance que se portent les deux marines et la vitalité de la coopération bilatérale militaire franco-marocaine. Le Maroc confirme ainsi son positionnement comme puissance maritime moderne, engagée dans une coopération stratégique de haut niveau et pleinement mobilisée pour relever les défis sécuritaires du XXIᵉ siècle.

Le déploiement du groupe aéronaval français, renforcé par des bâtiments de guerre de marines alliées et partenaires, en Méditerranée et en Atlantique, démontre la capacité du groupe à conduire des opérations complexes et à incarner un outil unique de maîtrise de l’espace aéromaritime. L’exercice ORION 26 est un signal fort de la coopération militaire entre le Maroc et la France, et de la volonté du Royaume de maintenir un haut niveau de préparation opérationnelle et de consolider ses partenariats militaires.