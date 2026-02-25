GREPOM organise une sortie pédagogique pour sensibiliser élèves et étudiants à la protection des zones humides

Mohammed Drihem

Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides, l’ Unité régionale Rabat-Salé-Kenitra du Groupe de Recherche pour la Protection des Oiseaux au Maroc (GREPOM) a organisé récemment deux sorties pédagogiques au profit des écoliers de l’établissement Dar Essalam American School – Rabat au site historique du Chellah d’une part et des étudiants de l’IAV Hassan II de Rabat au site de Sidi Boughaba de l’autre part et ce ; autour de la thématique « Les oiseaux des jardins et des murailles ».

Cette initiative visait à sensibiliser les jeunes élèves et étudiants à l’importance de la protection de la biodiversité et des zones humides, en leur offrant l’opportunité d’observer les oiseaux dans leur habitat naturel, de découvrir leur rôle écologique et de s’initier aux techniques d’observation naturaliste.

Les participants ont pu découvrir les différentes espèces d’oiseaux qui peuplent les jardins et les murailles du Chellah et le site Boughaba, et ont appris à les identifier et à les observer de manière responsable. Cette immersion sur le terrain a été une expérience enrichissante, suscitant curiosité, émerveillement et, nous l’espérons, de véritables vocations pour la protection de la biodiversité.

Ces sorties pédagogiques s’inscrivent dans la continuité des efforts de GREPOM pour promouvoir la protection de la biodiversité et des zones humides au Maroc, et pour sensibiliser les jeunes générations à l’importance de la conservation de la nature.

À propos de GREPOM

Le Groupe de Recherche pour la Protection des Oiseaux au Maroc (GREPOM) est une organisation non gouvernementale qui œuvre pour la protection des oiseaux et de leurs habitats au Maroc. GREPOM est membre de la Fédération internationale pour la protection des oiseaux (BirdLife International) et travaille en collaboration avec les autorités marocaines et les organisations internationales pour promouvoir la conservation de la biodiversité.