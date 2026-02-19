جديد مؤسسة محمد السادس للاعمال الاجتماعية : تعزيز خدمات الإسعاف والنقل الصحي ATS‎

في إطار التجويد المستمر لعروضها الخدماتية، قامت المؤسسة بمراجعة وتوسيع الضمانات المشمولة ضمن خدمة الإسعاف والنقل الصحي ATS ومنحة التعزية، التي دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026، وذلك على النحو التالي:

1- تعزيز خدمة “منحة التعزية”

– رفع السن الأقصى للاستفادة من منحة التعزية إلى 80 سنة كاملة، عوض 75 سنة سابقاً؛

– توحيد مبلغ منحة التعزية في 10.000 درهم في حالة وفاة المنخرط(ة) أو الزوج(ة) أو أحد الأبناء.

تطبق هذه المقتضيات على حالات الوفاة المسجلة ابتداءً من 01 يناير 2026.

2- توسيع نطاق ضمانات النقل الصحي ليشمل:

– النقل داخل المجال الحضري نحو مؤسسة صحية في حال كان المنخرط(*) طريح الفراش -بسبب عجز وظيفي أو إعاقة حركية تحول دون تنقله بشكل مستقل- ويحتاج نقلا طبيا؛

– النقل داخل المجال الحضري للمنخرط من مؤسسة علاجية إلى أخرى، بطلب من المعني بالأمر أو من أحد أقربائه، لأسباب غير طبية، وذلك في حدود مرة واحدة في السنة.

(*) المنخرط(ة)، الزوج(ة) أو الأبناء.

3- إحداث خلية للدعم النفسي عن بُعد:

تهدف هذه الخدمة إلى مواكبة المنخرطين في حالات الضغط النفسي، القلق، الصدمات العاطفية أو الهلع، الناجمة عن حوادث طارئة.

الاستفادة من الخدمة متاحة عبر الأرقام الهاتفية التالية:

0802010010 أو0522974747

ملاحظة: تُدار خدمة “الإسعاف والنقل الصحي ومنحة التعزية ” من طرف شركة “الإفريقية للإسعاف” (Africa First Assist