Lutte contre les inondations : Quels aménagements hydrauliques pour la protection du val d’Ifrane contre les Crues d’Oued Tizguite?

Mohammed Drihem

Suite aux dernières précipitations diluviennes renforcées par les fontes des neiges abondantes qu’a connu la ville d’Ifrane et sa Région ces deux mois de janvier-février 2026, plusieurs zones et pairies du Val d’Ifrane y compris le site touristique de la Source Vittel ont été inondés par les crues et le débordement d’oued Tizguite traversant le Val qui a encore resurgi et frapper causant ainsi quelques dégâts matériels aussi bien au niveau des nouveaux aménagements commencés à l’entrée de la piste équestre qu’au niveau de quelques Kiosques nouvellement installés; tout bêtement ; dans une ancienne prairie inondable dans le site de la Source Vittel

Le diagnostic de la situation au niveau d’Ifrane a relevé que le centre de Zaouiat Sidi Abdeslam, chef-lieu de la commune rurale de Tizguite, est situé en aval de la confluence d’Oued Tizguite et Oued Zerrouka. Le site touristique de la source Vittel, qui est fréquentée par un nombre important de touristes, est, lui, situé sur les berges de ces deux oueds.

De plus, l’ouvrage d’évacuation des crues sous dimensionnes au niveau du lac artificiel des canards, situé a l’aval immédiat de la prairie du centre-ville d’Ifrane, occasionne le débordement de la crue Oued Tizguite sur le boulevard Hassan II (tronçon de la route 8) et provoque ainsi sa coupure devant la circulation pour plusieurs heures (crues de 2001/02, du 04 septembre 2003 et de mars 2006 par exemple).

En cas de retour des crues décennales et centennales, le site touristique de la source Vittel et les populations riveraines des berges des oueds Tizguite et Zerrouka seront exposés aux graves risques d’inondation si des aménagements adéquats ne sont pas réalisés. L’inondation et la coupure de la route N 8 par des crues sont inévitables si les équipements hydrauliques de l’ouvrage ne sont pas réalisés à très court terme.

Le nombre de foyers exposés aux dangers des inondations d’oued Tizguite et oued Zerrouka sont au nombre de plus de 20 totalisant une population de plus de 100 habitants. Quant aux bassins versants de ces deux cours d’eau, ils s’étalent sur une superficie de 103 km et enregistrent une pluviométrie moyenne annuelle de 1.000 mm (L’évolution interannuelle des pluies de la ville d’Ifrane et sa Région montre des années pluvieuses (Atteignant 1868 mm en 1969) et des années sèches où la pluviométrie annuelle ne dépasse pas 278 mm, la pluviométrie moyenne annuelle varie entre 350 mm (au sud –ouest) et 1100 mm (au Nord –Est). Les chutes de neige ont lieu sporadiquement de décembre à avril avec des hauteurs variables allant de 20 à 60 cm). Aussi ; la crue centennale d’Oued Tizguite est évaluée à quelques 360 m3/s alors que la crue décennale est estimée à 116 m3/s.

Concernant les aménagements hydrauliques proposés pour les bassins versants et les oueds de la commune rurale de Tizguite – Zaouia de Sidi Abdeslam et vallée de Tizguite – une étude-diagnostic suggère (en plus des aménagements existants représentés par les barrages collinaires Tizguite aval avec ses 120.000 m3 de retenue et Tizguite amont avec ses 440.000 m3 de retenue et les deux plans d’eau Zerrouka I et II avec un total de 154 120 m3 de retenue global), l’équipement hydromécanique de l’ouvrage d’évacuation des crues du lac de la prairie d’Ifrane (Lac d’Aguelmame), la construction d’un mur en maçonnerie à l’amont de la cascade des vierges et celle du val d’Ifrane (refuge), la canalisation de la rive gauche des cascades, la rive gauche d’oued Tizguite au niveau des Zaouias de Sidi Abdeslam (déjà réalisée) et de Sidi Brahim.

En matière de traitement du réseau hydrographique, il est proposé de construire 592 m3 de seuils en gabion, 85 unités de seuils en pierre sèche le long du cours d’eau d’oued Tizguite, d’une part, pour lutter contre les inondations possibles et, d’autre part, pour assurer la retenue des eaux lors des saisons sèches et l’alimentation de la nappe phréatique, le reboisement de protection sur 240 ha du domaine forestier et 260 ha du domaine collectif, la fixation biologique intensive en peuplier avec quelques 45.000 plants de peupliers et la réalisation de 12.000 unités pour la fixation biologique extensive.

Le coût global de ces différents aménagements proposés pour la protection de la vallée de Tizguite et des Zaouias situées dans l’aval est estimé a 4.000.000 DH. De même, il est suggéré que les autorités communales concernées (Conseil urbain d’Ifrane et Conseil rural de Tizguite) procèdent au nettoyage du lit d’oued Tizguite des arbres et des troncs d’arbres morts qui encombrent le lit en question depuis les sources de Tarmilet en amont jusqu’au abords de la Zaouia de Sidi Brahim en aval causant ainsi le débordement des eaux de l’oued à la tombée des averses torrentielles.

Aussi, il est plus que nécessaire de revoir la conception même de tous les ponts et passerelles mis en place par endroit le long de l’oued Tizguite et penser au retour aux passerelles en bois d’antan au lieu de ces buses recouvertes de ciment armé qui sont toujours bouchées par les ordures en bois morts emportés par le cours d’eau de l’oued, le cas de la passerelle donnant accès à l’ancienne porte de la piscine municipale d’Ifrane du côté des cours de tennis est criard surtout à la venue des grandes pluies.