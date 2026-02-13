Lancement du projet « Compostons Ensemble » pour une agriculture durable et une économie verte

Mohammed Drihem

Taounate, Maroc – Le Consortium Targa-AIDE & CEFA, en partenariat avec l’Agence de Développement Agricole (ADA), a lancé officiellement le projet « Compostons Ensemble » visant à promouvoir la pratique du compostage pour une meilleure conservation du sol et de l’eau, ainsi que pour créer des opportunités d’emploi dans le milieu rural.

L’atelier de lancement, qui s’est tenu le 11 février 2026 à la salle des réunions de la Province de Taounate, a réuni environ 40 participants, dont des représentants de l’ADA, de la Direction Régionale de l’Agriculture, des associations et des acteurs locaux.

Le projet « Compostons Ensemble » est financé par l’Union Européenne (UE) et l’Agence Française de Développement (AFD) et vise à promouvoir l’agroécologie, la gestion durable des ressources naturelles et le développement d’opportunités économiques et d’emplois verts en milieu rural.

Le compostage est une pratique essentielle pour améliorer la fertilité des sols, réduire les déchets et créer des emplois locaux et contribuera à la promotion de l’agroécologie et à la lutte contre le changement climatique.

L’atelier de lancement a permis de présenter les objectifs, les composantes et les résultats attendus du projet, ainsi que de renforcer l’implication et l’adhésion des acteurs institutionnels, techniques et territoriaux concernés.

Les participants ont également discuté des défis et des opportunités liés à la mise en œuvre du projet, et ont formulé des recommandations pour renforcer l’impact territorial, environnemental et socio-économique du projet.

Le projet « Compostons Ensemble » est mis en œuvre par le Consortium Targa-AIDE & CEFA, en partenariat avec l’ADA, et bénéficie d’un financement de l’UE et de l’AFD.