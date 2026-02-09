Mobilisation générale pour garantir un approvisionnement normal des marchés de la Province d’Ifrane à l’approche du Ramadan

Mohammed Drihem

Dans le cadre des mesures préventives pour accueillir le mois sacré de Ramadan 2026/1447 dans de meilleures condition d’approvisionnement des marchés, une réunion élargie s’est tenue le récemment au siège de la Province d’Ifrane, sous la présidence de M. Driss Misbah Gouverneur de la Province d’Ifrane en présence des représentants des autorités locales, des services de sécurité et les représentants des différents services extérieurs et régionaux concernés.

L’objectif de cette réunion était de prendre les mesures indispensables pour garantir l’approvisionnement normal des marchés et protéger le pouvoir d’achat des citoyens, notamment en cette période de forte demande liée au Ramadan. Les participants ont insisté sur la nécessité de renforcer les efforts pour suivre la situation de l’approvisionnement des marchés et d’accroître les opérations de contrôle pendant ce mois sacré.

La réunion a également permis de prendre des mesures de précaution pour garantir l’approvisionnement des marchés, compte tenu des importantes chutes de neige que connaît la province. Les autorités ont appelé les commerçants à s’approvisionner en quantités suffisantes de produits de base pour répondre à la demande accrue pendant le Ramadan.

Les participants ont également souligné l’importance de sensibiliser les commerçants et les professionnels à la qualité des produits proposés à la vente et à lutter contre les pratiques illégales. Pour lutter contre les pratiques déloyales et protéger les consommateurs, un numéro de téléphone national unique (5757) sera activé à partir du 1er Ramadan pour recevoir les plaintes et les remarques des consommateurs.

La Province d’Ifrane est déterminée à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir un approvisionnement normal et régulier des marchés pendant le Ramadan, et à protéger le pouvoir d’achat des citoyens. Les autorités appellent les citoyens à signaler toute irrégularité ou pratique illégale en utilisant ce numéro de téléphone en question