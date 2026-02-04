غصة الإحساس بالفارق الكبير في مجال التنمية سبب شماتة الأشقاء العرب والأصدقاء الأفارقة والجيران الجزائريين ودخولهم في هيستيريا الفرح والبهجة

-أولا غصة الإحساس بالفارق الكبير في مجال التنمية وخصوصا البنية التحية

-ثانيا : تمعن وكحل وخضر عينيك بما يلي :

– لقب كأس العالم للشباب 2025



– لقب كأس العرب 2025

– لقب كأس إفريقيا للناشئين 2025

– لقب كأس إفريقيا للمحليين 2025

– وصيف بطل كأس إفريقيا للأمم 2025

– وصيف بطل كأس إفريقيا للشباب 2025

– لقب كأس الكونفدرالية 2025

-لقب كأس إفريقيا للفوتسال سيدات 2025

– وصيف بطل كأس إفريقيا للسيدات 2025

– بطل دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2025

– بطل كأس شمال إفريقيا للسيدات U20 – 2025

– منتخب الناشئين يتأهل لربع نهائي كأس العالم 2025

– منتخب الناشئات: أول منتخب عربي يبلغ الدور الثاني لكأس العالم 2025

– جوائز فردية:

– فوز أشرف حكيمي الكرة الذهبية الإفريقية