Ifrane, la perle de l’Atlas, resplendit sous sa robe blanche de neige

Mohammed Drihem

Ifrane, la ville située au cœur de l’Atlas marocain, a revêtu sa plus belle robe blanche de neige, attirant ainsi les amoureux de la nature et les amateurs de sports d’hiver. Les paysages féériques de la ville, recouverts d’un épais manteau de neige, offrent un spectacle à couper le souffle.

Les rues et les toits des maisons, recouverts de neige, créent une atmosphère féérique et paisible, invitant les visiteurs à se promener et à découvrir les charmes de cette ville de montagne. Les arbres, alourdis par la neige, semblent porter des guirlandes de cristal, ajoutées à la beauté du paysage.

Les amoureux de la nature et les photographes se précipitent pour capturer les images de cette ville enneigée, qui offre un contraste saisissant avec les paysages forestiers qui l’entourent. Les skieurs et les amateurs de sports d’hiver ont également pris d’assaut les pistes de ski des collines entourant la ville, qui offrent de bonnes conditions pour pratiquer leur sport favori.

Le Ski Club Ifrane, qui organise des stages de ski pour les enfants et les adultes, a vu son activité augmenter ces derniers jours, avec de jeunes skieurs qui viennent de tout le pays pour profiter des conditions de neige exceptionnelles.

Dans la foulée ; les autorités locales ont pris des mesures pour assurer la sécurité des visiteurs et des habitants, en déblayant les routes et les habitants de la ville ont également mis en place des activités pour les visiteurs, telles que des luges artisanales et des skis sans oublier les dégustations de plats locaux.

Durant le week-end du 24-25 janvier 2025 marquant le début des vacances scolaires ; la ville d’Ifrane a été paralysée par une forte chute de neige qui a duré 24 heures, entraînant des perturbations importantes dans la circulation. Pour faire face à cette situation, les autorités locales ont mobilisé environ 20 personnes et des équipes de déneigement pour dégager les routes et assurer la sécurité des habitants et des visiteurs. Ces équipes de déneigement selon le président du Conseil de la collectivité territoriale d’Ifrane sont composées d’un groupe de déblaiement des neiges, un groupe de coupe des arbres tombés, un groupe d’intervention pour réparer les pannes d’éclairage public et aider les équipes de la société régionale de services à accéder aux lieux des pannes, un groupe de sablage des routes avec 5 véhicules équipés de loutres à neige et une camionnette spéciale pour le salage des routes, deux camions spéciaux pour la réparation de l’électricité publique et deux véhicules tout-terrain pour l’intervention rapide

Selon Abdeslam Lahrar L’intervention se fait selon un programme établi en coordination avec les autorités territoriales et sous la supervision du président de la commune, du pacha de la ville et du gouverneur de la province.

Les défis sont nombreux a-t-il conclu, notamment la présence de véhicules qui entravent les opérations de déneigement, en particulier dans les quartiers où les voitures sont garées à l’extérieur. La forte chute de neige qui a duré 24 heures consécutives a également compliqué les opérations de déblaiement.