Ski Alpin. Les petits aventuriers des neiges à Ifrane : Aventure et bien-être

Mohammed Drihem

Le Ski Club Ifrane organise un stage de ski Alpin, baptisé « Les petits aventuriers des neiges » et ce ; au profit des jeunes enfants âgés de 06 à17 ans.

Organisé sous le thème « Aventure et bien-être », ce stage prévu du 26 au 29 janvier 2026 au Chalet de Montagne du Club à la station de Ski et de Montagne de Michlifen ; ce stage est conçu pour les enfants qui souhaitent découvrir les joies du ski tout en développant leur autonomie et leur esprit d’équipe. Il met l’accent sur l’exploration, l’apprentissage de nouvelles compétences sur les pistes et le développement de l’autonomie tout en créant une expérience amusante et rassurante pour les enfants éloignés de leurs parents.

Le programme du stage comprend des journées à thème, notamment : la Découverte des pistes et des bases du ski, avec un focus sur l’équilibre et la sécurité durant le premier Jour, un Challenge des mini-champions, avec des petits défis et des parcours adaptés pour les enfants durant la secondes journée et enfin la « Grande aventure » avec une mini-compétition pour mettre en pratique les compétences acquises.

Les enfants participeront également à des ateliers pour apprendre à préparer leur matériel (chaussures, skis) et à prendre soin de leurs affaires, ce qui leur permettra de développer leur autonomie et leur responsabilité.

Le stage est encadré par des moniteurs de ski expérimentés et qualifiés, qui veilleront à ce que les enfants aient une expérience de ski sécuritaire et amusante.

L’objectif de ce stage est de permettre aux enfants de découvrir le ski de manière ludique et de développer leur esprit d’équipe et leur convivialité. Les parents peuvent être rassurés, leurs enfants seront entre de bonnes mains et auront une expérience inoubliable à Ifrane.