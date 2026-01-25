Le lourd rideau est tombé sur la CAN 2025.

L’heure du bilan a sonné. La fête était belle et l’effort qui a présidé à l’organisation et au déroulement de la CAN 2025 fut considérable de générosité, de disponibilité et de bienveillance. C’est à l’honneur du Maroc, un pays solidement ancré dans une histoire millénaire, qui assure avec consistance et résolution son présent et regarde avec fierté et assurance son avenir. Et ce ne sont pas ces attitudes malsaines de personnes malfaisantes et de pseudos sportifs qui ne respectent ni les valeurs sportives ni les bonnes manières, qui changeront quelque chose à la belle réussite de la fête. Leur caractère vicieux et leur esprit malsain les ont desservis aux yeux de millions d’amateurs du bon jeu

Ce qui est à déplorer, ce sont les dégâts directs ou collatéraux que ces comportements honteux et irresponsables ont suscités. L’éthique sportive a subi un outrage impardonnable, la bienveillance du pays hôte est outragée, l’amitié entre les peuples d’un même continent est abimée à cause d’un penalty normalement accordé. La fête sportive est gâchée et le monde surpris de voir à quel point certains comportements sont primaires et combien certains esprits sont encombrés de croyances (magie, sorcellerie) d’un autre âge. Quel grand gâchis et quel coup désobligeant pour l’image même d’un Continent africain auquel le Maroc œuvre pour qu’il soit uni et solidaire en vue d’amorcer son développement économique et humain.

Alors que le Maroc a déployé, sans compter, les moyens techniques et logistiques les plus sûrs, et mis à la disposition des joueurs et de leurs staffs sportifs les conditions les plus confortables. Des hôtels de premier choix, des stades qui n’ont rien à envier au Bernabéu (Madrid), au Maracaña (Brésil) ou au stade de France, des moyens de transport dernier cri et un accueil populaire généreux et fraternel du peuple marocain..

Tout cela, et plus encore, n’a pas suffi à éteindre, au moins durant ce moment sportif continental, ni la haine, ni la jalousie ni la mauvaise foi que certains pays voisins ont élevé au rang de stratégies pour dénigrer systématiquement tout ce qui est marocain. Des individus mal-venants se sont illustrés des par des manières ignobles et des pratiques honteuses.

Le Royaume chérifien est au-dessus de tout cela. Fort d’une histoire dynastique exceptionnelle, dépositaire d’une tradition culturelle de bienveillance, il est le promoteur d’une politique qui fait de la solidarité africaine et l’essor de l’Afrique des axes prioritaires de sa vision stratégique. Le Maroc continuera à œuvrer pour les valeurs qu’il défend et les perspectives qu’il s’est donné.

Cette vertu est plus que la marque des braves, des gens civilisés qui font de la fraternité entre peuple une devise sacrée.

Ce que le Maroc a démontré, avec générosité et démontré avec professionnalisme durant cette CAN 2025, ne relève pas seulement d’une maîtrise pure d’un développement national global d’exception, mais exprime dans toute sa grandeur la maturité d’un peuple et la grande sagesse d’un Roi soudés dans la joie, unis sur le chemin du progrès, mais aussi solidaires quand le vent tourne du mauvais côté. La perte de la finale de la CAN 2025 par l’équipe nationale, qui fait honneur au sport et à son pays, qui accepte la défaite pour sauver l’honneur de tout un continent africain, ce n’est qu’un épisode sportif passager. Il y aura d’autres moments où elle montrera encore et de nouveau ce dont il est capable sur le terrain et dans le respect des règles du jeu.