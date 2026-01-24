اقليم الدريوش : الصين تشيد أكبر مصنع لاطارات السيارات على مستوى القارة الافريقية يوفر 1200 منصب شغل

شهدت المنطقة الحرة بطوية بجماعة أمجاو، بإقليم الدريوش، يوم الجمعة 23 يناير 2026، إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء أكبر مصنع لإطارات السيارات على مستوى القارة الإفريقية، باستثمار يفوق 675 مليون دولار، تقوده المجموعة الصينية العملاقة

Shandong Yongsheng Rubber عبر فرعها بالمغرب.

ويمتد المشروع على مساحة تناهز 50 هكتارا، بالقرب من ميناء الناظور غرب المتوسط، في موقع استراتيجي يؤهله للانفتاح على الأسواق الأوروبية والإفريقية والأمريكية، ويعزز تموقع جهة الشرق كمنصة صناعية ولوجستية واعدة. ومن المرتقب أن يستغرق إنجاز المصنع حوالي 30 شهرا، على أن يدخل حيز التشغيل مطلع سنة 2027.

وسيمكن هذا المشروع الصناعي الضخم من إحداث 1200 منصب شغل مباشر، إلى جانب مئات فرص العمل غير المباشرة، مع اعتماد تكنولوجيا متطورة في الإنتاج، حيث سينطلق بطاقة أولية تبلغ 6 ملايين إطار سنويا، لترتفع تدريجيًا إلى 12 مليون إطار، موجهة أساسًا للتصدير نحو الأسواق الدولية، مع إمكانية تلبية حاجيات السوق الوطنية

.

منير حموتي