Le Conseil Provincial Du Tourisme d’Ifrane organise son Assemblée Générale Ordinaire

Par Mohammed Drihem

Jeudi 30 novembre 2023, le Conseil Provincial du Tourisme d’Ifrane (CPT. Ifrane) tiendra son Assemblée Générale Ordinaire et ce; en application de sa nouvelle politique de restructuration et de son approche participative favorisant l’implication des différents

acteurs publics et privés, visant notamment un mode de travail collégial et de concertation.

Cette Assemblée sera marquée par le tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire consacrée à l’approbation du projet des

nouveaux statuts du CPT Ifrane dont la refonte a été entreprise pour les aligner sur les statuts-type adoptés généralement par les CRT et les CPT du Maroc conformément aux dispositions du cadre de référence et par la tenue de l’Assemblée générale Ordinaire dont l’Ordre du Jour portera sur les points suivants la Lecture du Rapport Moral par le Président sortant du CPT Ifrane ; l’Election du Nouveau Président et par la Présentation des membres du nouveau Bureau Exécutif.

A rappeler que le Conseil Provincial du Tourisme d’Ifrane a été créé pour participer à la promotion et au développement touristique de la destination << Ifrane » et à la mise en valeur de son potentiel touristique en tant que destination écotouristique à part entière.

Relevant auparavant du CRT Meknès-Tafilalet puis, théoriquement du CRT Fès Meknès, la destination avait besoin de sa propre entité associative qui devait lui permettre de renforcer son attractivité touristique endogène et valoriser la notoriété de ses ressources intrinsèques, lui permettant d’asseoir sa compétitivité à l’échelon national et international.

Composé auparavant exclusivement des opérateurs du tourisme, le CPT Ifrane compte opérer aujourd’hui une réorganisation de ces instances dirigeantes lors de sa prochaine Assemblée Générale, et ce en conformité avec le Discours Royal du 10 Janvier 2001 et dans l’esprit des dispositions de l’article 57 de l’Accord d’Application de l’Accord Cadre 2001-2010, qui recommande la création d’instances mixtes au niveau local ou régional sous forme de Conseils Régionaux ou Provinciaux de tourisme.

Ce redéploiement précise-t-on favorisant l’implication des différents acteurs publics et privés, s’inspire également de la teneur de la Feuille de Route de relance du tourisme à horizon 2026 en ce qui concerne ses recommandations en matière de la gouvernance.

Visant un mode de travail collégial et de concertation, la refonte des Statuts du CPT Ifrane est entreprise pour les aligner sur les statuts-type adoptés généralement par les CRT et les CPT du Maroc conformément aux dispositions du cadre de référence. Le Principal apport des nouveaux statuts concerne la composition des membres actifs qui sont désormais composés de quatre collèges à savoir : Le collège du Secteur Public, le collège du Secteur Professionnel Privé, le collège des Collectivités Territoriales, de la Chambre de Commerce d’Industrie et des Services et de la Chambre d’Artisanat et enfin le collège de la société Civile.

En plus de la contribution des opérateurs locaux du tourisme, l’action du CPT Ifrane va s’appuyer essentiellement, sur le soutien institutionnel, en se focalisant sur la mise en place de partenariats, permettant un engagement de fonds, notamment avec l’Office National Marocain du Tourisme, le Conseil de la Région Fès-Meknès et le Conseil Provincial d’Ifrane.