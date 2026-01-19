Home»National»اللهُ والوطنُ المُضيفُ ومُلْكُهُ

اللهُ والوطنُ المُضيفُ ومُلْكُهُ

اللهُ والوطنُ المُضيفُ ومُلْكُهُ

رمضان مصباح

مهداة لأبطالنا ،مهما تكن النتيجة؛ ولكل من أهدى للمجد جهده كاملا حتى استوى أمجادا تترى، بحول الله .

كـالليْثِ اذْ هَـصَرَ الـغزالةَ يَـنظرُ
جِـهـةَ الـقَطيعِ وعَـينُه تـتحَسَّرُ

مِــن فَـرْطِ نَـشْوتِهِ يُـريدُ كَـثيرَهُ
هـلْ يَـكْتفِي أسـدٌ ودُونـهُ كُـثَّرُ

بـأطـالِسٍ مُـهَـجٌ تَــرومُ بُـطـولَةً
صَـبَرَتْ عـلى أمَـلٍ فَهاهُو يَزْأرُ

بِـمـلاعـبٍ كَـحَـدائق بِـطُـيورِها
صَـلَّتْ وقدْ عُزِفَ النشيدُ يُفاخرُ

اللهُ والـوطـنُ الـمـضيفُ ومُـلْكُهُ
يـــا  رحْــمَـةً بِـقـلوبِهم تـتـفَطَّرُ

في مَشْهدٍ وقفَ الزمانُ تَحَيُّرا:
فـيمَ الـذُّهولُ، ألـعْبةٌ أمْ أخْطرُ؟

انَّ الـدقـائقَ أثْـقـلَتْ بِـجُمودِها
والـقـلبُ يُـسْـمعُ نَـبـضُهُ يَـتَعثَّرُ

مِــن رهْـبـةٍ وتَـشوُّقٍ وتَـشَوُّفٍ
والـكـونُ  حـولـنا أعْـيـنٌ تَـتـبَصَّرُ

وبِصافِرة دُعِيَ الضَّراغمُ لِلوغَى
كَـفـوارسٍ يـومَ الـكَريهَةِ تَـبْشُرُ

فـتَـفـرَّقـوا  وعُـيـونُـهُـمْ تَـتـآلـفُ
وقُــلـوبُـنـا بِـثَـبـاتِـهِـمْ تَـتَـصَـبَّـرُ

بِـمَيامِنٍ شُـحِذتْ عَزائمُ عَزمِها
لِـتـلاعِبَ الـقـدرَ الـعنيدَ وتَـقْهَرُ

فـتَـقدَّمتْ وتَـراجَـعتْ وتَـمايَلتْ
رَقْـصَ الذي وُهِبَ الذكاءَ ويَمْكُرُ

رَسـمـوا لـنـا لـوَحاتِ فَـنٍّ رائِـعٍ
نَـظَـموا قَـصـائِدَها وكُــلٌّ يُـبْـهِرُ

مَـنْ قـالَ مَـلْحَمَة فقَولهُ صادِقٌ
يـــا  سُـعْـدنـا بِـجَـواهِـرٍ تـتَـناثرُ

والـفـاتِناتُ  وَقـدْ نَـهَضنَ لِـعَدِّها
رقْصًا وقدْ عَبقَ الشَّذَى يَسْتأثِرُ

بِـفُـتُوَّةٍ لَـعِـبَ الـهَـوى بِـفُؤادِها
فـتـراقَصَتْ خَـبَـلاً بِمَجْدٍ يُـسْكِرُ

القنيطرة :18.1.26

