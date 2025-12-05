Plan Provincial de lutte contre les effets de la vague de froid et du gel : Opération Riaya 2025-2026

Mohammed Drihem

Dans le cadre de la mise en œuvre des instructions royales de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, et dans le cadre de l’activation du plan provincial de lutte contre les effets de la vague de froid, la délégation de la santé et de la protection sociale de la province d’Ifrane travaille sur le développement et le suivi de la mise en œuvre du système provincial de lutte contre les effets liés à la vague de froid dans le cadre de l’opération « Riaya » qui s’étend du 15 novembre 2025 au 30 mars 2026.

Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre du plan de santé 2025, vise à fournir des réponses concrètes aux populations exposées aux effets de la vague de froid pendant la saison hivernale à travers un système adapté et renforcé des efforts conjoints des différents acteurs concernés.

Objectif principal de cette opération est d’assurer une réponse adéquate aux besoins de soins de santé des populations vivant dans les zones susceptibles d’être affectées par la vague de froid et les zones isolées dans les régions rurales.

Elle vise notamment à renforcer la fourniture de soins curatifs, préventifs et promotionnels au niveau des centres de santé qui desservent les populations cibles, intensifier les activités des unités médicales mobiles (UMM) dans les zones à risque définies, assurer les soins médicaux spécialisés à travers les caravanes médicales spécialisées et les hôpitaux de référence et enfin assurer la prise en charge et le transfert des cas urgents.

A rappeler que lors de l’opération Raya 2024-2025, les activités des unités médicales mobiles ont été réalisées à 121% des objectifs atteints (136/112), les Activités des caravanes médicales 225% des objectifs atteints (9/4).

Pour le Plan d’action provincial de lutte contre les effets de la vague de froid pour l’année 2025-2026 ; il est prévu en matière des Services de santé fournis ; la Prise en charge de toutes les femmes enceintes dont la date prévue d’accouchement coïncide avec la vague de froid, la Prise en charge des personnes atteintes de maladies chroniques, la Programmation de caravanes médicales spécialisées pour les populations isolées, la Gestion des complications liées aux effets de la vague de froid et la Sensibilisation et éducation des populations aux mesures préventives contre les effets de la vague de froid.

Les Ressources mobilisées pour l’opération « Raya 2025-2026 » en matière de Ressources humaines on compte 14 médecins spécialistes, 31 médecins généralistes, 3 dentistes, 349 infirmières, 36 sages-femmes, 18 techniciens, 12 agents administratifs.

Pour les Équipements médicaux et techniques on compte 2 appareils d’échographie, 2 appareils d’analyse, 1 fauteuil dentaire mobile, 1 appareil de correction de la vue et ; concernant les Moyens de transport l’opération compte mobiliser 15 ambulances, 3 unités sanitaires mobiles et 2 camions ou cliniques mobiles.

Budget alloué à cette opération Riaya 2025-2026 est à l’ordre de 1.839.469 Dhs réparti comme ci-après détaillé : 150.000 DH pour le carburant de transport, 349.469 DH pour les médicaments et les produits de santé, 400.000 DH pour le chauffage au bois, au charbon et au gaz, 160.000 DH pour le chauffage électrique, 200.000 DH pour le chauffage au charbon à l’hôpital régional du 20 août à Azrou, 400.000 DH pour le chauffage au diesel et 180.000 DH pour le chauffage électrique de l’hopital.

Les Points forts de cette opération cette année reposent sur une équipe administrative expérimentée et engagée, une accumulation de l’expérience avec une connaissance complète du terrain et une coordination étroite entre l’hôpital et le réseau des établissements de soins de santé primaires.

Toutefois; l’opération Riaya 2025-2026 connais quelques Obstacles dus au manque de chauffeurs ; aux habitations dispersées, dont la plupart sont à plus de 10 km d’un établissement de santé, au Climat rigoureux, pluies abondantes et neige, un Parc automobile limité, une Absence de véhicules tout-terrain (véhicules existants en mauvais état) et une Faible implication des collectivités territoriales dans la prise en charge des équipes de santé.