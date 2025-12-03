« HANDI’CAP sur l’Atlas » : Un projet sportif, solidaire et inclusif

Mohammed Drihem

Le film documentaire « HANDI’CAP sur l’Atlas », suivant l’ascension du Mont Toubkal par des élèves du collège Saint-Exupéry de Rabat, dont deux en situation de handicap, a été projeté pour la première fois ce mardi 2 décembre à la salle Renaissance de Rabat.

Le film de 52 minutes illustre l’esprit d’inclusion, de dépassement de soi et de solidarité du collectif composé de Abdellah, nageur, de la Fédération Royale Marocaine des Sports pour personnes en situation de handicap, amputé des 2 jambes, Malak, non voyante, élève de seconde au lycée Descartes qui a traversé toutes ses années collège à Saint-Exupéry, 15 élèves du collège de l’Association Sportive Saint-Exupéry et du Club Engagement animé par Nathalie Dufaux avec pour certains des handicaps invisibles – projet personnalisé de scolarisation (PPS), plan d’accompagnement personnalisé (PAP) – et l’explorateur conférencier Arnaud Chassery et son équipe.

Selon un communiqué de l’Ambassade de France à Rabat ; le collectif s’est élancé pour entreprendre l’ascension du Mont Toubkal le 13 mai, atteignant le sommet à 4167 m après 7 heures d’efforts lors du 2ème jour de marche.

Ce projet solidaire et inclusif a été marqué par deux exploits inédits à savoir : La première joëlette (fauteuil roulant adapté à la randonnée et au trail en montagne) au sommet du Mont Toubkal avec le jeune Abdellah âgé de 16 ans et la première femme non-voyante au sommet la jeune Malak notamment âgée de 16.

(ci-joint publié ; un Extrait du film « Handi’cap sur l’Atlas » à voir)