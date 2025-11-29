Le 21e Festival de Cinéma des Peuples : une célébration de la diversité culturelle et artistique

Mohammed Drihem

Imouzzer Kandar, Maroc – Le 21ème Festival de Cinéma des Peuples a ouvert ses portes Jeudi 27 novembre 2025, à Imouzzer Kandar, sous le thème « Le cinéma nous rassemble ». L’événement a réuni des personnalités culturelles, artistiques et politiques de renom, pour célébrer la diversité culturelle et artistique des peuples du monde.

La cérémonie d’ouverture a débuté avec l’hymne national marocain, suivi d’un discours de bienvenue du directeur du festival, M. Saïd Amari, qui a souligné l’importance du festival dans la promotion de la culture cinématographique et le renforcement des liens culturels entre les peuples. Le président du conseil municipal, M. Moustafa Lakhsem, a également pris la parole pour exprimer son soutien au festival et son importance pour le développement de la région et la promotion du tourisme culturel.

Le festival propose un programme riche et varié, avec des ateliers de formation, des débats, des projections de films et des performances artistiques. Les films en compétition reflètent la diversité culturelle et artistique des peuples arabes et seront jugés par un jury présidé par l’acteur marocain M. Farid Rakkrakhi.

La cérémonie d’ouverture a également rendu hommage à l’acteur marocain M. Idris Karimi, pour sa contribution exceptionnelle au cinéma marocain. M. Farid Rakkrakhi a prononcé un discours en son honneur, soulignant sa carrière artistique riche et ses contributions à l’industrie cinématographique marocaine.

Le 21ème Festival de Cinéma des Peuples se poursuivra jusqu’au 30 novembre 2025 à Imouzzer Kandar, avec une programmation riche et variée qui promet de satisfaire tous les goûts et les intérêts. Une occasion unique de découvrir les dernières tendances du cinéma mondial et de partager des moments de culture et de convivialité avec des artistes et des cinéphiles du monde entier.