Ressources en Eau. La Ville Ocre de Marrakech Accueille le XIXe Congrès Mondial de l’Eau

Mohammed Drihem

Le XIXe Congrès mondial de l’eau (IWRA World Water Congress) se tiendra à Marrakech, au Maroc, du 1èr au 5 décembre 2025, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cet événement majeur, co-organisé par le Ministère de l’Équipement et de l’Eau du Maroc et l’Association internationale des ressources en eau (IWRA), est placé sous le thème crucial : « L’eau dans un monde en mutation : innovation et adaptation ».

Ce congrès international de premier plan a pour vocation de rassembler experts, chercheurs, décideurs politiques, praticiens, et représentants de la société civile et du secteur privé pour échanger des connaissances, présenter des recherches novatrices et élaborer des solutions concrètes face aux défis croissants de la gouvernance, de la sécurité et de la durabilité de l’eau à l’échelle mondiale.

Face à l’accélération du changement climatique et à la pression accrue sur les ressources hydriques, l’événement mettra l’accent sur la nécessité d’une approche intégrée et systémique, reconnaissant l’eau comme étant au cœur des systèmes interconnectés tels que la terre, l’énergie, l’alimentation, la santé et les écosystèmes.

Selon ses organisateurs, ce Congrès de Marrakech est considéré comme une plateforme essentielle pour explorer et promouvoir des solutions novatrices qui transcendent les secteurs et les frontières. Il vise à renforcer la collaboration et à promouvoir le développement durable, en lien direct avec les Objectifs de développement durable (ODD), notamment l’ODD 6 : Eau propre et assainissement.

L’événement s’inscrira également comme une pierre angulaire des initiatives mondiales en matière d’eau et de climat, en assurant des synergies avec des rendez-vous majeurs à venir, tels que :

La Conférence des Nations Unies sur l’eau 2026, Le Forum mondial de l’eau (2027) et les prochaines COP sur le changement climatique et la biodiversité.

Le Maroc profitera de cette tribune mondiale pour mettre en avant son expertise en gestion des ressources en eau, notamment en milieux arides, dans le domaine du dessalement et des ressources en eau non conventionnelles. Les objectifs du Congrès incluent la promotion de la collaboration entre les gouvernements, le monde universitaire, la société civile et le secteur privé, tout en célébrant la contribution du Maroc à la gestion durable des ressources hydriques.

Les résultats attendus comprennent la publication d’une Déclaration du Congrès résumant les recommandations essentielles, des produits de connaissances (actes, rapports) et la création de partenariats à long terme pour garantir des résultats concrets et un héritage durable pour la communauté mondiale de l’eau.