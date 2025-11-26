Conférences International des Sciences Spéléologiques Beni Mellal dévoiles les secrets des Grottes De l’Atlas Marocain

Mohammed Drihem

La ville de Beni Mellal a été au rendez-vous vendredi 21 novembre 2025 avec le lancement des travaux de la quatrième Conférence internationale des sciences de la spéléologie et du patrimoine naturel pour l’année 2025, en présence d’un groupe d’experts, de chercheurs et de professionnels intéressés par les domaines géologiques et environnementaux, ainsi que de représentants d’un certain nombre d’institutions universitaires et scientifiques. L’organisation de cet événement scientifique majeur s’inscrit dans le cadre du renforcement de la recherche académique sur la science des grottes et de la spéléologie, et de la mise en lumière du riche patrimoine naturel de la région de Béni Mellal-Khénifra, notamment dans le cadre du projet Géoparc M’Goun.

La séance d’ouverture a abordé l’importance de la valorisation du patrimoine géologique et de la stimulation du tourisme écologique et scientifique, avec la présentation d’interventions universitaires traitant des caractéristiques géomorphologiques de la région du Moyen Atlas Central, du rôle des Géoparcs dans le développement local durable, en plus des contributions des chercheurs marocains dans l’exploration et la classification des grottes.

La salle de conférence a également été marquée par une présence notable d’étudiants, de chercheurs et d’universitaires de l’Université Sultan Moulay Slimane, ainsi que de représentants d’associations intéressées par le domaine de la spéléologie, ce qui a conféré à la rencontre un caractère scientifique et interactif entre les différentes parties prenantes. Ce congrès constitue une étape essentielle dans un vaste programme international qui rassemble des institutions scientifiques et des équipes de recherche de plusieurs pays, dans le but d’échanger des expériences et de développer les domaines de recherche liés au patrimoine naturel et géologique.

Il est prévu que les activités de la conférence se poursuivent dans les prochains jours à travers des présentations scientifiques, des ateliers de terrain et des visites de plusieurs sites naturels de la région, en vue de soutenir la position de Béni Mellal en tant que destination de premier plan pour la recherche géologique et le tourisme écologique pour l’année 2025.