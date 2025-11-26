12 Courts métrages en compétition

Au 7ème Festival Cinéma des Peuples d’Ifrane :

Un programme riche pour célébrer le 7ème art

à Ville d’Imouzzer Kandar

Mohammed Drihem

Le Festival Cinéma des Peuples d’Ifrane se déroulera du 27 au 30 novembre 2025, réunissant des réalisateurs, artistes et passionnés de cinéma du monde entier. Le festival propose un programme varié d’activités visant à promouvoir le dialogue culturel et à mettre en lumière les enjeux humains et sociaux à travers le cinéma.

La cérémonie d’ouverture officielle qui aura lieu à Jeudi 27 novembre sera marquée par la Cérémonie d’hommage à l’artiste Idriss Krimi suivi de la projection du film marocain « Sotto Voce » de Kamal Kamal, marquant le début des festivités.

La journée du vendredi 28 novembre sera riche en activités et débutera avec un atelier sur « La création au cinéma : du scénario au tournage » animé par le professeur Hicham El Aidi au lycée Mohammed VI. Le festival accueillera également durant cette journée un colloque sur « Le Cinéma et L’Oublié ».

En soirée, le festival présentera une sélection de films en compétition internationale de courts-métrages, incluant des productions marocaines, égyptiennes, irakiennes, syriennes et jordaniennes, telles que « Henna » d’Azzeddine El Ouardi, « Juste Une Petite Poussée » d’Andrew Botros Saeed, « Anggs » d’Ahmed Achkar, entre autres.

Les activités se poursuivront Samedi 29 novembre avec le colloque sur « Le Cinéma et L’Oublié », suivi de la signature du livre « Créativité au Cinéma : liberté et dimensions morales », 16e publication du Ciné-club Imouzzer.

En soirée, le festival projettera le film marocain « Jalaldine » de Hassan Benjelloun, avant la cérémonie de remise des prix, où les lauréats seront honorés.

Le festival se conclura par une Foire du Livre organisée par le Ciné-Club Imouzzer à partir de 10h00, marquant la fin d’une édition exceptionnelle du Festival Cinéma des Peuples d’Ifrane.