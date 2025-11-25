Ifrane accueille son 13éme Festival d’Astronomie sous leThème : « L’Astronomie : Science, Culture et Imagination »

Mohammed Drihem

L’Université Al Akhawayn d’Ifrane organise la 13éme édition du Festival d’Astronomie d’Ifrane, du 27 au 30 novembre 2025 et ce ; à travers son Ecole des Sciences et d’Ingénierie (School of Science and Engineering (SSE)) et le Bureau des Activités Estudiantines (Student Activities Office (SAO)), en partenariat avec l’association CITI (CITI-Association) et l’Union Arabe pour l’Astronomie et les Sciences d’Espace (Arab Union for Astronomy and Space Sciences (AUASS)).

Cet événement annuel phare confirme la vocation de la région d’Ifrane comme un espace privilégié de découverte, de partage et de vulgarisation scientifique. Cette 13éme édition est organisé sous le thème : « L’Astronomie : Science, Culture et Imagination ».

Durant quatre jours, le festival offrira aux particitants et visiteurs de la cité un ensemble d’activités dont des conférences scientifiques, des soirées d’observation du ciel avec télescopes, des ateliers pour enfants, des séances de planétarium, un concours d’éloquence, expositions artistiques, des ateliers pratiques d’astronomie et des cérémonies officielles.

Le Festival d’Astronomie d’Ifrane est aujourd’hui un rendez-vous national majeur contribuant à la promotion de la science, à l’éducation et à l’inspiration des jeunes générations dans la région du Moyen Atlas. Ce festival, à travers ses nombreuses activités s’impose comme une plateforme essentielle pour le partage des connaissances et la sensibilisation à l’importance des sciences. Il incarne la volonté de faire rayonner la culture scientifique et d’éveiller la curiosité des jeunes envers la découverte de l’univers.