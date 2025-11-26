Maroc IA – Festival International de l’Intelligence Artificielle et de la Culture à Tinghir
FESTIVAL MAROC IA — Une Première Historique au Maroc !
Nous rendons hommage à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dont la vision pour le rayonnement de la culture et de l’innovation au Maroc inspire ce projet.
Le Maroc fait entrer son patrimoine culturel et artistique dans une nouvelle ère, enrichie par l’intelligence artificielle — et c’est à Tinghir, au cœur du Sud, que tout commence.
Le Festival Maroc IA, organisé par l’association Orphelins Handicap Pauvreté Tagoumaste et la startup Artificial Intelligence Apps, marque une étape majeure :
100 % des artistes présents sont désormais digitalisés et médiatisés grâce à notre plateforme.
Plus de 300 épisodes vidéo produits et mis en ligne.
100 lieux touristiques, culturels et gastronomiques intégrés dans l’application Maroc IA.
La première application IA permettant de créer des tableaux et selfies avec vos artistes préférés.
Le Festival, c’est aussi :
– Des performances exceptionnelles des jeunes talents : théâtre, ahidouss, chant, poésie…
– Le tournoi Jeune Talent Maroc IA 2025, dont le gagnant remportera le prix officiel du festival.
– Une exposition nationale réunissant des artistes venus de tout le Maroc.
– Une journée ouverte au public, dédiée à l’innovation, à l’art et à l’intelligence artificielle.
Maroc IA, c’est une vitrine internationale unique pour le patrimoine marocain, les artistes locaux et la créativité de notre jeunesse.
Une application pensée par et pour les Marocains, construite avec les artistes eux-mêmes.
Merci à toutes les associations, artistes, bénévoles, jeunes et partenaires qui rendent ce rêve possible.
Ensemble, nous écrivons une nouvelle page de la culture marocaine.
