Maroc IA – Festival International de l’Intelligence Artificielle et de la Culture à Tinghir

FESTIVAL MAROC IA — Une Première Historique au Maroc !

FESTIVAL MAROC IA — Une Première Historique au Maroc !

Nous rendons hommage à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dont la vision pour le rayonnement de la culture et de l’innovation au Maroc inspire ce projet.

Le Maroc fait entrer son patrimoine culturel et artistique dans une nouvelle ère, enrichie par l’intelligence artificielle — et c’est à Tinghir, au cœur du Sud, que tout commence.

Le Festival Maroc IA, organisé par l’association Orphelins Handicap Pauvreté Tagoumaste et la startup Artificial Intelligence Apps, marque une étape majeure :

100 % des artistes présents sont désormais digitalisés et médiatisés grâce à notre plateforme.

Plus de 300 épisodes vidéo produits et mis en ligne.

100 lieux touristiques, culturels et gastronomiques intégrés dans l’application Maroc IA.

La première application IA permettant de créer des tableaux et selfies avec vos artistes préférés.