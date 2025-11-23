كريستوفر روس يكشف الدافع الحقيقي وراء تمسك الجزائر بالبوليساريو

الطيبي عمر

في مقال للمبعوث الأممي الأسبق إلى الصحراء الغربية المغربية كريستوفر روس، ورغم ميله النسبي للرواية الجزائرية، إلا أنه قدّم شهادة لافتة تكشف خلفيات الموقف الجزائري الحقيقي من نزاع الصحراء.

روس أوضح أن الجزائر تحاول دائمًا تبرير دعمها لجبهة البوليساريو بالحديث عن “مبدأ تقرير المصير” و“حق الشعوب في الحرية”، استنادًا إلى تجربتها التاريخية في مقاومة الاستعمار الفرنسي، غير أن هذا الخطاب — بحسبه — يخفي دافعًا جيوسياسيًا أعمق.

وقال روس بالحرف:

“للجزائر أسبابها الخاصة لدعمها القاطع لجبهة البوليساريو… وبشكل أكثر تحديدًا، فإن دعم استقلال الصحراء الغربية يُسهم في مواجهة الخطاب السائد داخل الطبقة السياسية المغربية الذي يُطالب بالصحراء الشرقية، أي تلك الأجزاء التي كانت تاريخيًا ضمن ممتلكات السلطان المغربي ونقلها الفرنسيون إلى الجزائر عام 1934.”

وأضاف أن الجزائر تسعى من خلال هذا الموقف إلى إبقاء المغرب منشغلًا بالملف الجنوبي، للحيلولة دون بروز قوته الإقليمية والقارية، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل هواري بومدين قال ذات مرة:

“سأجعل الصحراء حصاة في حذاء المغرب.”

روس خلُص في تحليله إلى أن ما يسمى بـ »مبدأ تقرير المصير » ليس سوى غطاء سياسي يخفي خوف الجزائر من المطالبة المغربية التاريخية بالصحراء الشرقية، مؤكدًا أن التحالف المغربي مع عدد من القوى الدولية — وفي مقدمتها إسرائيل — زاد من حدة التوتر الإقليمي.

هذه الشهادة الصريحة من مبعوث أممي سابق تكشف أن النزاع ليس حول “حق تقرير المصير”، بل حول توازنات إقليمية تخشاها الجزائر منذ عقود….