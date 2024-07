Stimuler la croissance durable de l’aquaculture à petite échelle dans le sud-est de la Méditerranée grâce à un programme innovant de développement des capacités

Par Mohammed Drihem

La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et « New Agriculture New Generation » , une organisation non gouvernementale basée en Grèce ont organisé un programme de formation innovant de développement des capacités auquel ont pris part; cinq petits producteurs aquacoles du sud-est de la Méditerranée.

Selon ses initiateurs ; ce programme innovant combine des formations théoriques en classe et des formations pratiques avec des visites de terrain et des séances de coaching sur mesure. Il vise à soutenir la croissance durable de l’aquaculture à petite échelle dans le sud-est de la Méditerranée en fournissant aux propriétaires de petites exploitations des informations commerciales, marketing et entrepreneuriales. Les participants ont été sélectionnés, sur la base de critères spécifiques de durabilité, dans le cadre d’un appel ouvert lancé en Algérie, en Égypte, au Liban, au Maroc et en Tunisie.

Selon Houssam Hamza, responsable de l’aquaculture à la CGPM ; « L’aquaculture à petite échelle fait partie intégrante du patrimoine méditerranéen et contribue de manière significative au régime méditerranéen. Il est crucial de soutenir et de moderniser les outils agricoles pour garantir le bien-être des agriculteurs, des espèces aquatiques et de l’environnement »,

A souligner qu’au mois de juin dernier, les participants ont assisté à la première phase du programme, qui a débuté lors d’un événement organisé à Athènes et au cours duquel Maria Damanaki, ancienne commissaire européenne chargée des affaires maritimes et de la pêche avait souligné l’importance de l’aquaculture pour la sécurité alimentaire future tout en saluant les initiatives qui développent capacités et compétences des agriculteurs de la région. A noter également que des représentants des principaux acteurs de l’industrie, notamment l’Association hellénique des producteurs aquacoles, l’Université agricole d’Athènes et des organismes industriels en Grèce , ainsi que des représentants des ambassades d’ Algérie, d’Égypte, du Liban, du Maroc et de Tunisie , étaient également présents.

Selon les organisateurs ; les participants ont assisté au cours de cette phase du programme, à une série d’ateliers de formation en Grèce sur la stratégie, l’innovation, la durabilité, les tendances technologiques, le marketing et les ventes . Ils ont découvert diverses techniques et pratiques de la région, ont échangé des idées et des plans et ont visité des unités et des laboratoires de recherche modernes d’aquaculture et d’aquaponie pour mieux comprendre l’expertise grecque dans le secteur.

Pour le participant Massaad Ejbeh, du Liban ; « Participer à ce programme a été une expérience transformatrice, car il a fourni de nombreuses informations sur la croissance et le développement et la visite des piscicultures marines a révélé le potentiel important de la culture de la dorade rouge, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour élargir notre gamme de produits. De retour chez moi, j’ai l’intention de développer un système d’aquaculture en recirculation pour la dorade rouge, ce qui constituera une avancée significative dans l’amélioration de notre production de manière efficace et durable. »

Pour sa part, le participant Abderrazak Kiram d’Algérie il a déclaré qu’« Après la formation intensive sur la gestion stratégique et la gestion de la commercialisation des produits aquacoles durables, nous avons appris des pratiques et des techniques qui nous aideront à améliorer notre projet chez nous . Nous avons visité plusieurs fermes et cela sera extrêmement utile car nous prévoyons actuellement d’étendre notre culture de spiruline et d’algues, ainsi que d’explorer comment couvrir le marché local et pénétrer les marchés mondiaux. »

Quant au Participant Marocain Housni Chadli il a jugé que « le plus grand gain de cette formation est le contact avec l’équipe organisatrice et les autres participants, Je suis sûr que le travail que nous avons commencé ici se poursuivra pendant longtemps, créant ainsi des synergies rentables pour nous tous. »

Ce programme souligne l’importance de l’aquaculture durable à petite échelle en Méditerranée en se concentrant sur sa contribution à la Stratégie CGPM 2030 pour une pêche et une aquaculture durable en Méditerranée et en mer Noire, ainsi qu’à la vision de la Transformation bleue de la FAO et au Programme de développement durable des Nations Unies. Objectifs de développement. En particulier, le programme souligne comment l’aquaculture à petite échelle peut contribuer à obtenir des aliments nutritifs riches en protéines, à diversifier les moyens de subsistance, à générer des emplois et des revenus et à autonomiser les femmes de la région. À l’avenir, les participants au programme recevront un encadrement sur mesure dans leur pays sur la meilleure manière de développer durablement leur entreprise.