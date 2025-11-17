L’INDH Célèbre la Jeunesse et l’Innovation : Journées Portes Ouvertes à la Plateforme Régionale des Jeunes

Mohammed Drihem

Ifrane, 17 novembre 2025] – La Plateforme Provinciale des Jeunes (PRJ) organise des Journées Portes Ouvertes exceptionnelles les 19 et 20 novembre 2025, sous le thème fédérateur : « L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au service de la Jeunesse ».

Cet événement s’inscrit dans le cadre des commémorations nationales du 50ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte et du 70ème anniversaire de la Fête de l’Indépendance, soulignant le rôle central de la jeunesse dans la construction de l’avenir de la nation.

La journée du mardi 19 novembre sera marquée par une ouverture officielle en présence de la Délégation Officielle. La matinée sera principalement consacrée à la présentation des résultats concrets de l’INDH et de la PRJ :

La Division de l’Action Sociale (DAS) présentera le bilan détaillé des réalisations menées dans le cadre du Programme III de la phase III de l’INDH, axé sur l’amélioration des revenus et l’intégration économique des jeunes et l’Association Gestionnaire de la Plateforme fera le point sur les services d’Accueil et d’Orientation offerts, tandis que les experts (Conseiller en Emploi, BETAF, ANAPEC) détailleront le bilan des consultations fournies, mettant en lumière le rôle essentiel de la PRJ comme catalyseur d’opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat.

Les Moments Forts de l’Engagement Communautaire

Les participants auront l’occasion de visiter le Stand Institutionnel des Partenaires Principaux (OFPPT, Ministère de l’Éducation Nationale, etc.), illustrant la synergie des acteurs autour de la jeunesse et seront au rendez-vous avec la projection d’une capsule institutionnelle mettant en lumière des porteurs de projets réussis (coopératives et entreprises) ayant bénéficié des programmes INDH (11h30).

Des témoignages en direct des bénéficiaires, offrant un aperçu humain des transformations permises par l’Initiative et la journée se clôturera par deux actions symboliques majeures soulignant l’engagement de l’INDH en faveur de l’amélioration des conditions de vie :

La remise des clés de deux ambulances acquises dans le cadre du Programme II de l’INDH aux Communes d’Ifrane et Tizguite et une visite de terrain pour l’inauguration de la nouvelle Maison de la Maternité (Dar Al Wilada) à Tamahdite, un projet réalisé sous le Programme IV de l’INDH.

A souligner que les Journées Portes Ouvertes se poursuivent le mercredi 20 novembre 2025. Le public est chaleureusement invité à y participer pour découvrir l’étendue des réalisations et des programmes mis en œuvre par l’INDH pour un développement humain durable.