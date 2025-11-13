La communauté marocaine au Portugal commémore le cinquantième anniversaire de la Marche Verte

Mohammed Drihem

Porto, le 10 novembre 2025 — À l’occasion du cinquantième anniversaire de la glorieuse Marche Verte, l’association Assalam de Porto, au Portugal, a organisé une soirée artistique et culturelle qui a réuni des membres de la communauté marocaine résidant dans la ville et ses environs, ainsi que des personnalités portugaises du monde de la pensée, de la culture et du droit, le dimanche 9 novembre 2025, au siège de l’association.

Selon ses organisateurs ; la commémoration de cet anniversaire historique cette année, se déroule dans un contexte exceptionnel et marquant, suite à la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies du 31 octobre. Ce texte a réaffirmé la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur ses provinces du Sud et a consacré, une nouvelle fois, la pertinence de l’initiative marocaine d’autonomie comme seule solution réaliste et pérenne au conflit régional autour du Sahara marocain.

La cérémonie a débuté par l’exécution de l’hymne national, suivie du discours de M. Hamou Amgoun, président de l’association qui a chaleureusement remercié tous les participants, en particulier les personnalités portugaises qui ont tenu à partager la joie des Marocains pour cet heureux événement.

« Nous sommes au cœur des célébrations du peuple marocain, dans un climat d’enthousiasme et de respect débordant, pour le cinquantième anniversaire de la Marche Verte victorieuse, une commémoration chère au cœur de tous les Marocains, au pays comme à l’étranger », a déclaré le président. Il a souligné que cet anniversaire intervient « dans des circonstances très particulières après la décision historique du Conseil de sécurité de l’ONU concernant la proposition d’autonomie, qui bénéficie d’un consensus au sein de la communauté internationale ».

Amgoun a ajouté que la communauté marocaine établie au Portugal exprime sa grande satisfaction et sa profonde fierté face aux réalisations et aux victoires de la patrie, notamment concernant la question de son intégrité territoriale.

Le président a également salué le rôle stratégique croissant de la diaspora marocaine, au Portugal et ailleurs, dans le soutien aux causes nationales, en particulier l’unité territoriale du Royaume. Ce rôle est enraciné dans les Hautes Orientations Royales qui exhortent les membres de cette communauté à assumer la responsabilité de représenter dignement le Maroc, en tant qu’ambassadeurs de leur patrie dans les pays d’accueil.

Paulo Reis, membre du Centre culturel islamique de Porto, d’origine portugaise, a exprimé son immense joie de participer à cette soirée. Il a salué les excellentes relations unissant les peuples marocain et portugais et a témoigné de l’estime dont bénéficie la communauté marocaine dans le pays. Il a également invité les familles marocaines, au titre de son action au Centre culturel islamique, à inscrire gratuitement leurs enfants pour l’apprentissage de la langue, une initiative très bien accueillie par l’audience. Abdellah Bouazza coordinateur culturel au centre d’accueil des immigrés (UHSA) de Porto a, quant à lui, évoqué les victoires et les réalisations de la diplomatie marocaine sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sur le dossier de l’intégrité territoriale. Il a rappelé que la Marche Verte n’est pas seulement un souvenir historique, mais un renouvellement de l’allégeance et de la fidélité à l’esprit patriotique, en se remémorant les exploits des milliers de Marocains qui ont marché, porteurs du Livre Saint et du drapeau national, pour défendre l’unité territoriale du Royaume.

Me Daniel Rodrigues, avocate portugaise, a loué le grand respect accordé à la communauté marocaine au Portugal, qu’elle considère comme l’une des meilleures, en raison de son bon comportement et de ses relations. Elle a également salué les relations maroco-portugaises. L’avocate a abordé les procédures administratives et légales concernant la communauté, expliquant comment obtenir des documents administratifs par des voies légitimes et légales. En conclusion, elle a annoncé mettre son expérience et son expertise à la disposition des membres de la communauté, son cabinet restant ouvert pour des consultations juridiques et administratives gratuites, sous la supervision de l’association Assalam.

La soirée a été ponctuée par la diffusion de chants patriotiques exprimant l’esprit de citoyenneté et l’authenticité marocaine. La communauté marocaine du Portugal a interagi avec enthousiasme, réaffirmant son attachement à la patrie, sa fidélité au serment de la Marche Verte et sa détermination constante à défendre les causes sacrées du Royaume du Maroc.