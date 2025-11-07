UNESCO Le Maroc remporte un nouveau succès à Samarkand où il a été élu membre du conseil exécutif de l’UNESCO

Mohammed Drihem

Le Maroc a été élu membre du conseil exécutif de l’UNESCO, lors de la 43ème session de la conférence générale de l’organisation, qui s’est tenue à Samarkand, en Ouzbékistanen obtenant la majorité des voix au sein du groupe arabe, devançant ainsi tous les pays qui étaient en lice pour les trois sièges vacants dont l’Égypte, la Jordanie, le Soudan et l’Algérie dont la candidature contre le Maroc a été éliminée. Ces trois sièges vacants sont revenus ainsi Maroc (146), la Jordanie (131) et l’Égypte (114).

En effet ; L’ambassadeur marocain, M. Samir El Dahra, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l’UNESCO, représentera ainsi le Maroc au sein du conseil exécutif, qui compte 58 États membres.

Cette élection est un nouveau succès pour la diplomatie marocaine, qui continue de récolter les fruits de sa vision éclairée sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le Glorifie. Elle renforce également la présence du Maroc au sein des organisations internationales les plus importantes.

Ce succès n’est pas seulement un gain symbolique, mais il reflète également la place croissante du Maroc sur la scène internationale, face au recul évident de ses adversaires de l’unité territoriale, qui ont subi une défaite diplomatique cuisante après avoir échoué à influencer les institutions des Nations Unies et les organisations qui en dépendent.

Avec ce succès, le Maroc démontre une fois de plus qu’il est une puissance régionale solide et active, capable de défendre ses intérêts supérieurs avec confiance et sagesse, et de renforcer sa présence dans les instances de décision internationales pour servir ses causes justes, en premier lieu la question du Sahara marocain.