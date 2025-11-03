البيان الختامي للمؤتمر الثاني للمجلس الاعلى للغة العربية بافريقيا

احتضنت مدينة نواكشوط عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في الفترة ما بين 27- 29 أكتوبر 2025 فعاليات المنتديات العربية الإفريقية للغة الضاد وآدابها، برعاية سامية من فخامة السيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الموريتانية الإسلامية، وبعناية خاصة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة، حفظهما الله.

وقد انتظمت هذه المنتديات بالتعاون بين مجلس اللسان العربي في موريتانيا، واتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، والمجلس الأعلى للغة العربية في إفريقيا، ومجمع اللغة العربية بالشارقة، والندوة العالمية للشباب الإسلامي بالمملكة العربية السعودية، وبحضور معالي الوزير الدكتور أحمد عمر أحمد المشرف على أنشطة منظمات المجتمع المدني بالحكومة التشادية دولة مقر المجلس الأعلى للغة العربية في أفريقيا، وأصحاب السعادة الدكتور رامي محمد إنشاصي مندوب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، ممثلة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والدكتور عبد الله الهذيل رئيس لجنة إفريقيا بالأمانة العامة للندوة العالمية للشباب الإسلامي، والدكتور لخميسي بزاز الأمين العام لرابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل، وعدد من قادة هيئات العلماء، واتحادات الكتاب العرب ورؤساء جمعيات الأدب العربي في إفريقيا، وجمع غفير من قادة الفكر والأدب وممثلي مؤسسات النهوض باللغة العربية في أفريقيا، من نحو 40 دولة وهيئة إقليمية ودولية.

وقد اشتمل هذا العرس الثقافي العربي الأفريقي على حزمة من الفعاليات الكبرى، في مقدمتها:

المؤتمر العلمي الدولي الثاني للمجلس الأعلى للغة العربية في أفريقيا، بعنوان: (وسائل نشر اللغة العربية في إفريقيا واستراتيجيات تطويرها). وقد قدم إليه نحو سبعين ورقة علمية. كما عقد بهامشه مؤتمر تنظيمي استثنائي للمجلس، لمراجعة نظمه ولوائحه وإعادة هيكلة أجهزته التنظيمية.

المنتدى العربي الأفريقي للأدب.

مهرجان أعراس الكلمات.

ندوة اليراعة الشنقيطية.

وقد افتتحت أعمال المنتديات العربية الإفريقية في قصر المؤتمرات/ المرابطون، بإشراف معالي السيدة/ صفية انتهاه وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، وزيرة الثقافة وكالة، وبحضور معالي السيد يعقوب امين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبحضور بعض السفراء وكبار الشخصيات في موريتانيا وجمع كبير من الأساتذة والباحثين والأدباء والكتاب وأعضاء الأسرة الأكاديمية والتربوية.

وبعد حوارات علمية جادة وهادفة، خلص المشاركون في هذه الفعاليات إلى جملة من القرارات والتوصيات التي نوجزها فيما يلي:

أولا: القرارات:

١. قرر أعضاء المجلس الأعلى للغة العربية في أفريقيا المشاركون في مؤتمره التنظيمي الاستثنائي اعتماد التعديلات المقترحة على بعض المواد في النظام الأساسي واللائحة الداخلية وفق ما دون في محضر الاجتماعات، وتكليف الأمانة العامة بإدراج النصوص المعتمدة في موضعها المناسب مع ترجمة النظام الأساسي واللائحة إلى اللغتين الانجليزية والفرنسية.

٢. جدد المؤتمرون ثقتهم في رئيس المجلس د. حسب الله مهدي فضله ونوابه الثلاثة: د. فؤاد بو علي، و د. صالح محروس محمد، ود. حسن عثمان سجال، وتأجيل انتخاب النائب الرابع لرئيس المجلس، إلى لقاء آخر بعد استكمال المشاورات بين الأعضاء المنتمين إلى مجموعة الدول التي يمثلها.

٣. قرر المؤتمرون أن يكون انعقاد المؤتمر العلمي الدولي الثالث في إحدى دول شرق أفريقيا، وتكليف رئاسة المجلس بالقيام بما يلزم من تنسيقات في هذا الشأن.

٤. تقديرا لرمزية بلد المليون شاعر، وإيمانا بأهمية الشعر والأدب العربي في نشر اللغة العربية وترسيخها في وجدان الشعوب الأفريقية وغيرها، قرر المؤتمرون إطلاق جائزة سنوية باسم (جائزة أفريقيا للشعر العربي)، على أن تكمل دراسة تفاصيلها وآليات تنظيمها لاحقا من قبل المكتب التنفيذي، وتمنح للفائز أو الفائزين في افتتاح المؤتمر العلمي الدولي للمجلس كل عام، وذلك بالتنسيق بين المجلس والمنتدى العربي الإفريقي للأدب.

٥. يرحب المؤتمرون بالأعضاء الجدد الذين التحقوا بعضوية المجلس من مختلف الدول الأفريقية، مع تأكيد فتح باب العضوية لأبناء جميع دول القارة.

٦. التأكيد على أهمية المجلس الأعلى للغة العربية في أفريقيا كمظلة مدنية قارية جامعة للمهتمين بأمر اللغة العربية في أفريقيا، ودعوة مختلف المنظمات والهيئات والحكومات للتعاون معه ودعمه من أجل تمكينه من أداء رسالته وتحقيق أهدافه.

ثانيا: التوصيات:

أ. توصيات موجهة إلى الاتحاد الأفريقي والحكومات الأفريقية والعربية:

١. يدعو المؤتمرون مفوضية الاتحاد الإفريقي وجميع الحكومات الأفريقية لبذل المزيد من الجهود في تطبيق رسمية اللغة العربية في دواوين الاتحاد الإفريقي باعتبارها إحدى لغاته الرسمية، وكونها اللغة الوحيدة من بين لغاته الرسمية، التي تعتبر لغة أفريقية ولغة أم لعدد كبير من أبناء القارة الأفريقية.

٢. يدعو المؤتمرون حكومات الدول الأفريقية إلى التعاون مع المجلس وغيره من الجهات الفاعلة في مجال نشر العربية وتجديد دورها كلغة للتواصل الحضاري والثقافي بين مختلف أبناء القارة، مع إحياء الجهود لكتابة اللغات الأفريقية بالحرف العربي، كما هو الحال في أفريقيا قبل وصول الاستعمار.

٣. يدعو المؤتمرون الجهات الخيرية ومختلف الشركاء إلى دعم المجلس في سعيه لبناء مقره في تشاد، وتمكينه من إنشاء مراكز ومؤسسات تعليمية تابعة له في مختلف الدول الأفريقية.

ب. توصيات موجهة إلى المجلس الأعلى للغة العربية في أفريقيا، والمؤسسات العاملة في خدمة اللغة العربية:

١. زيادة العناية بالمحاضر والكتاتيب ومراكز تحفيظ القرآن الكريم باعتبارها من أهم وسائل نشر اللغة العربية في مختلف الدول الأفريقية.

٢. تقوية التنسيق والتعاون بين المنظمات المعنية بأمر اللغة العربية في أفريقيا وخارجها وتعزيز التكامل فيما بينها في إقامة البرامج والمشاريع المشتركة.

٣. إقامة دورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية والدارسين بها في مختلف التخصصات لتمكينهم من أداء دورهم الإيجابي في المجتمع.

٤. ضرورة الحفاظ على التراث العربي المكتوب باللغة العربية في افريقيا ونشره وتطويره.

٥. تعزيز الدور الحضاري والتنموي للغة العربية في أفريقيا بإقامة مشاريع خدمية مجتمعية عبر مؤسساتها المختلفة، من أجل إبرازها كلغة علم وحضارة وتنمية وحياة عامة.

٦. العناية بتطوير الوسائل التعليمية لنشر اللغة العربية بالاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال تعليم اللغات، كتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنشاء تطبيقات تعليمية تتناسب مع بيئة المتعلمين في القارة الأفريقية.

٧. الترحيب بمبادرة تأسيس المنتدى العربي الإفريقي للأدب والدعوة التنسيق بينه والمجلس الأعلى في مجال الأدب العربي.

٨. العناية الخاصة بالأدب النسوي العربي في القارة الأفريقية، لتمكين الصوت النسوي الأفريقي المبدع من المشاركة الفاعلة في إثراء الساحة الأدبية.

وفي توصية عامة، يناشد المشاركون في المنتديات العربية الإفريقية للغة الضاد وآدابها الحكومات العربية والإفريقية والإسلامية، والهيئات المختصة مثل منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي العمل بجد من أجل تأسيس رابطة عالمية للغة العربية تعمل على نشر لغة الضاد في العالم، والتمكين لها في محيطها الحيوي في البلاد العربية والإفريقية والإسلامية. ويتطلع المشاركون إلى أن يبذل كل من فخامة الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني، الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي، ورئيس البلد المستضيف (موريتانيا صاحبة الإرث العريق في نشر اللغة العربية)، وكذلك صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في نطاق مساعيه الموصولة لخدمة اللغة والثقافة العربية، وفخامة الرئيس المشير محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد دولة مقر المجلس الأعلى للغة العربية، إلى العمل من أجل تنفيذ هذا المشروع الحيوي.

هذا ويتقدم المؤتمرون بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ابن الشيخ الغزواني على رعايته الكريمة لهذه الفعاليات العلمية المهمة، وإلى الشعب الموريتاني الشقيق قيادة وشعبا، وبصفة خاصة إلى مجلس اللسان العربي واتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة ودقة التنظيم والترتيب، سائلين الله تعالى لهم الحفظ والرعاية والتوفيق والسداد.

كما يتوجه المشاركون إلى مجمع اللغة العربية بالشارقة بقيادة سعادة الأمين العام الأستاذ الدكتور امحمد صافي مستغانمي، لما بذله من جهد عظيم ومتابعة دقيقة في سبيل إنجاح هذه الفعاليات.

كما يرفع المؤتمرون باقة شكر وتقدير وامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة على جهوده العظيمة التي يبذلها لخدمة اللغة العربية في أفريقيا والعالم، وما خص به هذه المنتديات من دعم كريم كان له أثر مهم في نجاح هذا العرس التاريخي المتميز في مسيرة اللغة العربية.

والشكر والتقدير إلى الحكومة التشادية بقيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو لما توليه من عناية ورعاية للغة العربية، ولاحتضانها مقر المجلس الأعلى للغة العربية في أفريقيا.

وإلى الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالمملكة العربية السعودية لما قدمته من دعم كريم أسهم في إنجاح المؤتمر من خلال تحمل التكاليف لبعض المشاركين في المؤتمر وتمكينهم من الحضور.

ويشيد المؤتمرون بالمؤسسات التي قدمت جهودا جبارة في خدمة اللغة العربية على امتداد الوطن العربي والإسلامي والقارة الإفريقية والتي شاركت في هذه الفعاليات، وفي مقدمتها الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، ومنظمة التعاون الإسلامي، والائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية في المغرب ورابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل بالجزائر، وغيرها من المؤسسات، سائلين الله تعالى لهم التوفيق والسداد.

والشكر لكل من أسهم في نجاح هذه الفعاليات من قريب أو بعيد. نسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء ويجعل ما قدموه في موازين حسناتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نواكشوط ، الأربعاء 7 جمادى الأولى 1447هـ الموافق: 29 أكتوبر 2025م.

المؤتمرون.