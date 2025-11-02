لم يشمت ولم يشتم…رقي مغربي



ذكر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة دولة الجزائر، في لقاء صحفي على القناة الثانية امس السبت، بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن…وذلك في سياق حديثه عما بعد القرار الأممي 27.97…بوريطة لم يشمت ولم يشتم…ولم يقل إن الجزائر سلحت البوليزاريو وأنها وضعت مسمارا في حذاء المغرب نصف قرن…بل تحدث كرجل دولة.

تحدث سياسة وديبلوماسية برقي كبير يختلف كثيرا عما نسمعه من أعلى سلطة بالجزائر…وزير يتحدث عن تصور مبني على البرمجة والتخطيط منذ 2004 ومسلسل ديبلوماسي دقيق سبق قرار مجلس الأمن..مقابل رئيس دولة يصف الحكم الذاتي بمبادرة جحا وسط تصفيق وتهليل طبقة سياسية وعسكرية…!

بوريطة عكس الرؤية الديبلوماسية لصاحب الجلالة المعتمدة على سياسة خارجية واضحة وطموحة…لم يتشنج..لم يرم باللائمة على احد…تحدث عن مسار انطلق سنة 1999 مرورا ب2007…نهاية ب2025.

تحدث عن الشدائد وعن الانفراجات…ابتسم وقت الضربات وتواضع لحظة النصر.

هو رقي ديبلوماسي مغربي…

ـ منقول عن : د.منصف اليازغي