Journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs : Une Célébration à Amghass

Mohammed Drihem

L’unité de Fès-Meknès du Groupe de Recherche pour la Protection des Oiseaux au Maroc (GREPOM/BirdLife International) a célébré la Journée mondiale des oiseaux migrateurs le dimanche 26 octobre 2025 au complexe des zones humides d’Amghass. Cette journée a été l’occasion de sensibiliser le public à l’importance de la protection des oiseaux migrateurs et de leurs habitats écologiques.

Lors de cette journée, les participants ont pu assister à une présentation sur la migration des oiseaux et son rôle vital pour leur survie. Les oiseaux migrateurs voyagent chaque année entre leurs lieux de reproduction et leurs zones d’hivernage, parcourant des milliers de kilomètres pour trouver de la nourriture et se reproduire et les zones humides, telles que celles d’Amghass, sont cruciales pour les oiseaux migrateurs, car elles leur fournissent nourriture et abri.

Les participants ont également bénéficié d’une séance de formation sur la reconnaissance des oiseaux, animée par des experts en ornithologie avec à leur tête Chillasse Lahcen professeur de biologie à la Faculté des Sciences Meknès, à l’Université Moulay Ismail. Ex-directeur de l’Ecole Supérieure de Technologies de Khénifra, relevant de l’Université Sultan Moulay Sliman, auteur de plusieurs publications scientifiques, assurant l’encadrement de plusieurs thèses et masters dans les domaines de l’écologie et la biodiversité.

Dans une déclaration au Journal, Lahcen Chilasse coordonnateur de l’unité Fès-Meknès-les-Atlas du GREPOM/BirdLife International a souligné que L’unité de Fès-Meknès-les-Atlas du GREPOM a célébré le dimanche 26 octobre 2025, au niveau des plans d’eau d’Amghass, au Moyen-Atlas, la Journée mondiale des oiseaux migrateurs.

Cette célébration a-t-il précisé ; a été marquée par plusieurs présentations sur la vie des oiseaux et des explications sur le phénomène extraordinaire de la migration des oiseaux, avec tous les problèmes que connaissent ces lors de leur déplacement, tels que la dégradation des habitats, l’absence de nourriture, le braconnage et le dérangement.

Une séance d’initiation à l’ornithologie ou de formation a également été organisée au profit des nouveaux membres du GREPOM et des gardiens fédéraux affiliés à l’Agence nationale des eaux et forêts et à la Fédération marocaine de la pêche écologique avait-il ajouté avant de conclure en précisant que cette célébration a permis de rappeler l’importance de protéger les oiseaux migrateurs et leurs habitats écologiques. Un grand merci à tous les participants pour leur engagement en faveur de la protection de la biodiversité.

A noter que la protection des habitats écologiques est essentielle pour la survie des oiseaux migrateurs et que les zones humides, les forêts et les steppes sont autant de milieux naturels qui fournissent nourriture et abri aux oiseaux. Cependant, ces habitats sont souvent menacés par la dégradation de l’environnement, la pollution et la destruction des habitats.

Le GREPOM/BirdLife International œuvre pour protéger les oiseaux migrateurs et leurs habitats écologiques. L’association travaille pour sensibiliser le public à l’importance de la conservation de la biodiversité et pour promouvoir des actions concrètes pour protéger les oiseaux et leurs habitats.

La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est une occasion de rappeler l’importance de la protection de ces espèces emblématiques. Le GREPOM/BirdLife International invite tous les amoureux de la nature à se joindre à ses efforts pour protéger les oiseaux migrateurs et leurs habitats écologiques. Ensemble, nous pouvons faire une différence pour la conservation de la biodiversité et la protection de notre planète.