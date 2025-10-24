Conseil communal d’Ifrane : Une session ordinaire d’Octobre riche en décisions

Mohammed Drihem

Le Conseil communal d’Ifrane a tenu dernièrement sa session ordinaire du mois d’octobre 2025. Lors de cette session, le président du Conseil communal a présenté un rapport détaillant les activités menées récemment par la commune.

Le Conseil communal a examiné et approuvé plusieurs projets importants dont notamment et entre autres; la signature d’une convention de partenariat avec l’Université Al Akhawayn d’Ifrane pour permettre aux étudiants de la ville de poursuivre leurs études universitaires dans de meilleures conditions, la signature d’une convention de partenariat avec le conseil provincial d’Ifrane et le ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville pour la réhabilitation des quartiers de PAM et de Bir Anzarane, qui bénéficieront d’une réhabilitation complète avec une enveloppe budgétaire globale de 20,59 Million de dirhams, l’examen d’un projet de décision réglementaire relatif à l’occupation du domaine public communal sans établissement de constructions, qui vise à encadrer l’occupation du domaine public et à lutter contre les occupations anarchiques, le projet de construction d’un Nouveau marché central dans le cadre d’un partenariat avec le conseil régional de Fès-Meknès et le conseil provincial pour une enveloppe budgétaire totale de 20 million de dirhams, projet de mise à niveau et de réaménagement de la station des grands taxis d’Ifrane dans le cadre du Plan de Développement Régional au prix de 08 million de dirhams 8 million de dirhams et le projet de construction et d’équipement du Bureau Municipal de l’Hygiène pour un investissement de 12.030.000 Dhs.

Le Conseil communal a également examiné et approuvé à l’unanimité le projet de budget pour l’année 2026. Ce budget permettra à la commune de poursuivre ses efforts de développement et d’amélioration des services publics.

Il a également discuté d’un projet d’accord de jumelage avec la ville de Pithiviers en France. Cette initiative vise à renforcer les relations entre les deux villes et à développer des échanges culturels et économiques.