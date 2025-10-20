صلبٌ تعَهُّدُها ،تقولُ وتفعلُ

رمضان مصباح

أإلى بِلادِ ضراغمٍ تتعجل ؟

أم قدْ سكِرتَ بنصرها تتهلَّلُ؟

أم هلْ دعاكَ نشيدُها،وفوارسٌ

من فِتية كأسودِها تتدَغَّلُ

سُعدى ، وقلبُ خصومِها يتفَطَّرُ

عَرِكَتْ ميادِنَهُم،فكيفَ المنزلُ ؟

وإذا توالَى نصرُها عَلِقَتْ بهِ

ألِفَتْ صدارتَها ولا تتنازلُ

والعزمُ في غدِها تُعَجِّمُ خَصمَها

حتى اذا أزِفَتْ تَعُبُّ وتَنْهَلُ

يا فَخرَنا بفُتوة نَهدَتْ لها

قيدٌ أوابِدُها تَصولُ وتعضُل

يا عِزنا بشبابِها ونضارةٍ

صَلبٌ تَعَهُّدُها تقولُ وتفعلُ

ورِثَتْ زئيرَ أسُودنا بِأطالسٍ

شرِبتْ دهاء انَاثِها تتَسلَّلُ

حتَّى اذا طمِع الخُصومُ بِفجْوةٍ

سَدَّتْ منافِذَها ،تُغيرُ وتَنْكلُ

ضُرْمٌ مَرافِقُها ،بِجُهدٍ دائمٍ

واذا أراغَ شُعَيْبُها تتهاطلُ

كَرٌّ وفَرٌّ ،مُقبلٌ ومُراوغٌ

وإذا سَما لِشِباكِها يَثَّاقلُ

ليُطيحَ هيبةَ حارسٍ مُتَنَّمِر ٍ

ويُصيبَ مِنه شُبَيكَةً تَتهَلهَلُ

فإذا الصَّبايا في المُدرَّجِ رقْصُها

يُحْمي الوَطيسَ ، شبابُهُ يَتفَحَّل ُ

وإذا البنودُ تعاوَرَتْها سواعدٌ

وإذا الطبولُ جُلودها تَتآكلُ

حتَّى اذا وقفَ الجميعُ تَرَقّبا

ثًنَّى اصَابتَه كَسهْمٍ يَقْتلُ

وهُنا تشابكَتِ الجُسومُ ورقْصُها

حلَّ البشيرُ بِبشرِه يتَسربَلُ

أرضَ المكارِم لاعَدِمتِ فُتُوَّةً

مادامَ اسْمكِ مَغرِبًا يَتَجَلَّلُ

****

القاموس:

الضراغم: الأسود

تتدغل: توغل في الأدغال

عركت: خبرت

تعجم: تفحص وتختبر الصلابة

تعب: تشرب

تنهل:تشرب وتشرب حتى ترتوي

نهدت :نهضت

قيد أوابدها:تلحق بخصومها(كما الفرس يلحق الطريدة)

تعضل:تشدد الخناق

ضرم مرافقها:نحيلة

يتفحل:يظهر فحولتهفي الرقص

البشير: اشارة الى البشير الذي تسمى به الملعب

يتجلل: يعظم وينمو