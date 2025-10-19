Le CAPDC Organise Une Formation des Shifters Accompagnateurs nouvelle génération

Mohammed Drihem

Le centre d’Azrou pour le Développement Communautaire (CAPDC) a été au rendez-vous avec l’organisation d’une Formation des Shifters ces accompagnateurs nouvelle génération capables d’intervenir avec méthode, posture et discernement auprès des structures à impact.

Initiée par IncubUP, en partenariat avec PerformUP et le Centre Azrou pour le développement communautaire, avec l’appui technique et organisationnel de l’ONG belge Echos communication ; Cette formation avait pour ambition de voir les étudiants acquérir des compétences transférables et recherchées, directement mobilisables dans un contexte professionnel d’une part et de générer un impact concret pour le territoire en renforçant la performance et la pérennité des coopératives et entreprises à impact locales accompagnées.

En s’appuyant sur la méthodologie « SHIFTER », cette formation contribue à rapprocher les aspirations nationales en matière de développement durable et d’inclusion des réalités de terrain, en faisant des étudiants de véritables acteurs de la transformation socio-économique de leur région.

Dans sa déclaration à la Presse ; le Directeur du Centre d’Azrou pour le Développement communautaire Mehdi Idrissi a souligné que ces sessions de formation dans le cadre de la Convention de Partenariat de Collaboration conclue d’une part avec l’organisation non-gouvernementale belge Eco-Communication et d’autre part avec l’Agence Provinciale ANAPEC, ASRO, et aussi l’Association Provinciale pour le Développement Économique et Social.

Pour MLehdi Idrissi ; cette action de formation intensive dédiée aux acteurs sociaux dont on cite par exemple, à titre indicatif, les représentants des associations, des coopératives et les étudiants porteurs de dits de projet et chercheurs dans le domaine de l’économie sociale et solidaire au niveau de la Province d’Ifrane, s’inscrit dans le contexte de renforcement et de développement des

capacités entrepreneuriales de la population cible, sachant bien sûr que l’ESS n’est plus considéré comme un acteur ou un secteur marginal, mais comme un véritable levier de création d’emplois, de valorisation des ressources locales et de cohésion sociale.

Pour conclure, Mehdi Idrissi a précisé aussi que ces actions de formation dédiées à la population cible de la province d’Ifrane sont focalisées sur le développement des coopératives, des entreprises sociales et des initiatives entrepreneuriales à impact, en particulier dans les territoires ruraux et périurbains, où elles constituent souvent un des principaux moteurs de dynamisation économique et d’innovation sociale. Ces sessions de formation bien sûr, sont animées au profit de 30 participants de la province d’Ifrane par des intervenants compétents et experts dans le domaine, ces experts qui émanent de l’organisation non-gouvernementale belge Eco-Communication de l’association Coplus et des deux organismes Performap et Incubap.

Rappelons a cette occasion que le Maroc s’est engagé, au cours de la dernière décennie, dans une transformation profonde de son modèle de développement, plaçant le développement territorial durable et l’économie sociale et solidaire (ESS) au cœur de ses stratégies. Des programmes structurants comme le Plan Maroc Vert, la stratégie Génération Green 2020-2030 ou encore la mise en œuvre progressive de la loi-cadre sur l’ESS traduisent cette volonté de concilier performance économique, inclusion sociale et transition écologique.

Aussi ; il y’a lieu de souligner que la région Fès-Meknès illustre parfaitement cette dynamique : elle compte un tissu dense et diversifié de coopératives actives dans l’agriculture, l’artisanat, le tourisme rural et la valorisation des produits du terroir. Ce potentiel s’accompagne toutefois de déﬁs : renforcement des capacités de gestion, amélioration des modèles économiques, gouvernance participative, accès aux marchés.

Également à Azrou, au cœur du Moyen Atlas, ces enjeux sont particulièrement présents, avec un besoin manifeste d’accompagnement professionnel et contextualisé pour transformer les initiatives locales en projets viables et durables. D’après notre expérience de terrain, nous savons que les acteurs des coopératives et des entreprises m impact locales disposent d’un potentiel considérable, d’un savoir-faire reconnu et d’une capacité d’innover, mais qu’ils manquent souvent de structuration, de méthodologie et de connexions avec les réseaux et marchés adaptés pour déployer pleinement leur impact.

Par ailleurs, le Centre d’Azrou pour le Développement Communautaire dans sa volonté de renforcer l’engagement citoyen des acteurs sociaux au niveau de la région opte toujours, en coordination avec ses partenaires locaux nationaux et internationaux à encadrer des activités à impact aﬁn de contribuer au développement socio-économique de la province d’Ifrane. Cette initiative représente une opportunité unique pour relier le monde académique aux réalités de terrain, en mobilisant l’énergie et la créativité des acteurs sociaux au service de projets à forte valeur ajoutée sociale et économique.