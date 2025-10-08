SANTÉ : LA VILLE D’IFRANE SE DOTE D’UN NOUVEL HÔPITAL DU JOUR POUR RENFORCER L’OFFRE DE SOINS

Mohammed Drihem

La ville d’Ifrane s’apprête à franchir une étape majeure dans l’amélioration de son infrastructure sanitaire avec l’achèvement imminent de la construction d’un Hôpital du Jour (HJ) de 30 lits. Ce projet structurant, mené par le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale, vise à étoffer et à moderniser l’offre de soins pour la population de la région Fès-Meknès.

Un Complexe Hospitalier Polyvalent en Phase Finale

Le nouvel établissement, dont la livraison est prévue pour la fin 2025 début 2026, est érigé sur une surface couverte de 7 000 m² et représente un investissement global de 88,40 millions de dirhams (MDhs) financé par le Budget Général.

Son programme technique se veut particulièrement complet et polyvalent, intégrant des services essentiels pour la prise en charge des patients à savoir : Un service des urgences et diagnostic (4 salles), un service de radiologie et un laboratoire, dix salles de consultations spécialisées, des unités de kinésithérapie et d’exploration fonctionnelle.

Il comporte notamment un Pôle Mère-Enfant avec une Maison d’accouchement (4 box et 4 salles de suite de couche), complétée par un service d’hospitalisation de maternité.

Selon les dernières données disponibles, le projet affiche un taux d’avancement global de 80 % pour les études et travaux. L’acquisition des équipements est également bien avancée, avec plus de 4,18 MDhs de matériel déjà acquis par la Direction régionale de Fès-Meknès.

Les travaux de construction des différents lots progressent, notamment le Lot N°1 (Bâtiment) qui affiche un avancement physique de 99 %. L’achèvement des travaux des principaux lots techniques est projeté pour le dernier trimeste de 2025 et concerne les Gros œuvre, Électricité courants forts et faibles (Aout 2025), la Plomberie, la Climatisation, les Fluides Médicaux et les Revêtements (septembre 2025) et l’Installation des ascenseurs (octobre 2025).

Cependant, le chantier a fait face à des contraintes classiques telles que des retards de livraison de matériaux, des difficultés opérationnelles chez certaines entreprises et des problèmes de coordination, nécessitant un renforcement du suivi pour garantir le respect des échéances.

La finalisation de cet Hôpital du Jour est perçue comme un bond en avant pour l’accessibilité et la qualité des soins à Ifrane, offrant à ses citoyens une structure moderne et de proximité, de l’urgence aux soins spécialisés.