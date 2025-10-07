Lancement de la saison de chasse 2025-2026 dans la région de Beni Mellal-Khenifra

Mohammed Drihem

La Direction régionale de l’Agence nationale des eaux et forêts de Beni Mellal-Khenifra a donné le coup d’envoi officiel de la saison de chasse 2025-2026, le 5 octobre 2025. Cette saison s’inscrit dans le cadre du plan annuel de gestion de la chasse, qui vise à promouvoir une chasse responsable et durable.

Pour préparer cette saison, un meeting de coordination a été organisé le 1er octobre 2025, réunissant les représentants de la Fédération royale de chasse et les associations de chasse. Les principales mesures adoptées incluent le renforcement des limites des zones de chasse, la sensibilisation des chasseurs aux règles de sécurité et à la conservation de la faune, ainsi que la mobilisation des équipes de surveillance pour garantir le respect des lois en vigueur.

Les opérations de surveillance et de contrôle effectuées lors de la première journée de la saison de chasse ont enregistré 816 chasseurs qui ont été contrôlés, avec un total de 1455 unités de gibier capturées, dont 1455 perdrix, 257 lièvres et 16 pigeons. Aucune infraction n’a été constatée, ce qui témoigne du respect des règles par les chasseurs.

La Direction régionale de l’Agence nationale des eaux et forêts de Beni Mellal-Khenifra se félicite du bon déroulement de l’ouverture de la saison de chasse et salue la coopération de tous les acteurs impliqués. La saison s’annonce prometteuse, avec une activité cynégétique équilibrée et un engagement renouvelé en faveur de la conservation de la biodiversité.

La Direction régionale de l’Agence nationale des eaux et forêts de Beni Mellal-Khenifra réaffirme son engagement à promouvoir une chasse responsable et durable, tout en garantissant la sécurité et la conservation de la faune. Elle invite tous les acteurs à œuvrer ensemble pour une saison de chasse réussie et respectueuse de l’environnement.