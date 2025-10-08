MAROC IA – Festival International de l’Intelligence Artificielle et de la Culture

MAROC -IA – Festival International de l’Intelligence Artificielle & de la Culture

Samedi 15 novembre 2025 | 16h–19h Centre Culturel de Tinghir | Entrée libre | Places limitées

Imaginez… Une ville du sud marocain baignée par la lumière des montagnes du Todgha, où contes anciens, arts traditionnels et innovations technologiques se conjuguent pour offrir une expérience unique et immersive. Une journée où artistes, créateurs et jeunes talents célèbrent l’âme du Maroc et son futur prometteur.

Ce n’est pas un rêve : c’est MAROC IA, le festival où culture et intelligence artificielle se conjuguent pour offrir une expérience unique et universelle.

AU PROGRAMME – Immersion entre tradition et modernité

Expositions inédites

– Mohamed Ezziani : maître peintre, mémoire vivante du Maroc.

– Association Todgha : couture, broderie et artisanat traditionnel de jeunes femmes talentueuses

– Centre EEAL Tinghir : jeunes talents émergents révélant créativité et vision artistique (arts, théâtre, cinéma, dessins…)

Performances artistiques et spectacles vivants

– Mme Hanae Messaoudi : conteuse primée à l’international, voyage au cœur de notre héritage oral et littéraire

– Ali Chaib & Brahim Otalha : musiques amazighes au rythme du lutr (otar), un appel aux racines et aux vallées du Maroc.

– Duo Tamount (Ahmed Ouacha & Abdelghani Bahaoui) : humour, théâtre et esprit populaire.

– Club Oasis Tinghir : chorégraphies et arts visuels en fusion, où le mouvement du Football devient langage et émotion.

– Association Ighir des amis des personnes en situation de handicap : spectacle de talents passionnés par la créativité.

Présentation exclusive – Application Maroc IA Première digitalisation des artistes marocains avec l’IA, initiée par l’association Orphelins Handicap Pauvreté Tagoumaste et la startup Artificial Intelligence Apps.

Valoriser les artistes, le patrimoine touristique, gastronomique et culturel, ainsi que la transmission culturelle avec l’intelligence artificielle, pour un Maroc moderne sous l’impulsion visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste.

Grand Jeu-Concours des Jeunes Talents IA Théâtre, chant, comédie et expression libre – avec les jeunes des Dar Talib(a) et les artistes de l’EEAL Tinghir. Prix d’Excellence Artistique IA: un tremplin pour révéler les étoiles créatives de demain boostées par l’intelligence artificielle !

Pourquoi ce festival est incontournable ? Une vitrine locale et internationale pour artistes et artisans. Mise en lumière de la jeunesse créative et de ses talents. Découverte de Maroc IA, première initiative digitale des artistes marocains avec l’IA. Une journée exceptionnelle célébrant culture, patrimoine et innovation à Tinghir.

Avec le soutien de l’Entraide Nationale, de la Délégation Provinciale de l’Éducation Nationale et les encouragements du Consulat Général du Maroc à Montpellier.

Rejoignez-nous pour : Explorer l’art sous toutes ses formes Vibrer au son des musiques amazighes et des performances vivantes Découvrir comment l’IA enrichit la culture et le terroir Partager un moment unique d’émotion, de créativité et de fierté

TINGHIR – Samedi 15 novembre 2025 | 16h–19h Centre Culturel de Tinghir | Entrée libre