Festival Franco-Marocain : Une Célébration de l’Amitié et de la Culture

Mohammed Drihem.

Le Festival Franco-Marocain s’est déroulé du 18 au 23 septembre 2025 à Pithiviers, en France. Cet événement a été l’occasion pour les délégations marocaines et françaises de se rencontrer, d’échanger et de partager leurs cultures.

Le programme du festival a été riche et varié, avec des visites de la ville de Pithiviers et de ses monuments historiques, des rencontres et des échanges entre les délégations marocaines et françaises, des spectacles équestres et de fantasia, des ateliers participatifs d’artisanat, de cuisine et de musique, des concerts internationaux avec des artistes marocains et des tables rondes thématiques sur la culture, la jeunesse, le sport, l’environnement, le tourisme et l’économie

Dans ce cadre festif ; le samedi 20 septembre, une cérémonie officielle de signature de la lettre d’intention de jumelage entre Pithiviers et Ifrane a eu lieu en présence de l’Ambassadrice du Maroc en France Samira Sitaïl, M. Philippe Nolland, Maire de Pithiviers et M. Abdeslam Lahrar, Président de la Commune d’Ifrane

du Maire de Pithiviers et du président de la collectivité territoriale d’Ifrane .

Cette signature marque le début d’une nouvelle étape dans la coopération entre les deux villes.

La même journée du samedi 20 septembre, un grand spectacle équestre intitulé « Le cheval, trait d’union des cultures » a eu lieu au Parc de Bellecour. Ce spectacle a mis en valeur la beauté et la grâce des chevaux marocains et français.

Les tables rondes thématiques ont permis aux participants de discuter et d’échanger sur des sujets tels que la culture, la jeunesse, le sport, l’environnement, le tourisme et l’économie. Ces échanges ont été fructueux et ont permis de dégager des pistes de coopération entre les deux villes.

Le festival s’est terminé par un dîner de clôture officiel, au cours duquel les délégations ont échangé des cadeaux protocolaires et des « paniers gourmands ». Cette soirée a été l’occasion de célébrer l’amitié et la coopération entre les deux villes.

Le Festival Franco-Marocain a été un succès et a permis de renforcer les liens entre les villes de Pithiviers et Ifrane. Il a également mis en valeur la richesse et la diversité des cultures marocaines et françaises.