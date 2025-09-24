قاعة المناظرات بإفران تتضن فعاليات افتتاح الدورة 26 لمهرجان إفران الدولي للفيلم القصير

محمد الدريهم

انطلقت الدورة 26 لمهرجان إفران الدولي للفيلم القصير يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، بمراسم افتتاحية كبيرة تحت شعار « الرياضة في السينما: غوص في الذاكرة ». وقد أشاد عبد العزيز بلغالي، مدير المهرجان ورئيس جمعية نادي السينما للأطفال والشباب بإفران/أزرو، بتنظيم هذا الحدث الثقافي الهام، مؤكدًا أن المهرجان يهدف إلى توعية الشعب المغربي ليكون مستعدًا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

أهداف المهرجان بحسب رئيس الجمعية المنظمة له هي توعية الشعب المغربي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030, تشجيع الشباب على توثيق الذاكرة الرياضية المغربية و تعزيز الصورة الإيجابية للمغرب من خلال السينما

تظمن البرنامج العام لحفل افتتاح هذه الدورة عرض أفلام وثائقية ودرامية تسلط الضوء على الرياضة والروح الأولمبية, تكريم شخصيات سينمائية بارزة، منهم هشام الوالي ورشيد الوالي و تقديم أعمالهما الشبابية في مجال السينما

من تصريحات المشاركين

– رشيد الوالي: « أنا سعيد جدًا اليوم، وأشعر بالفخر لأن مدينة إفران استضافت أطفالي الذين درسوا في جامعة الأخوين، والآن زوجتي تدرس بها هنا في هذه المدينة التي تكرمني هذا العام في هذا المهرجان المرموق. »

– هشام الوالي: « أعتقد أن هذا المهرجان هو واحد من أهم المهرجانات في بلدنا، ويستحق أن نأتي إلى هذه المدينة، مدينة تستقطب السياح من جميع أنحاء العالم. »

تعد هذه الدورة من المهرجان باكتشافات و لقاءات جديدة، مع أفلام قصيرة عالية الجودة، و لقاءات مع محترفين في السينما والرياضة، وتجارب غنية.