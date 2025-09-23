Festival international du Court-métrage d’Ifrane Ouvre le Bal pour sa 26ème édition sous le thème : Le Sport au cinéma ; une plongée dans la mémoire

Mohammed Drihem

Ifrane, le 18/09/2025 – La 26ème édition du Festival international du film court d’Ifrane a débuté Jeudi 18 septembre 2025 avec une cérémonie d’ouverture grandiose, placée sous le thème « Le Sport au cinéma : une plongée dans la mémoire ».

Présidée par le Pacha de la Ville d’Ifrane Mr Lioulad Dahou en présence des représentants respectifs des conseils provincial et communal d’Ifrane, de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane et des medias en plus des acteurs (trices) et réalisateurs (trices) invités du festival et un grand nombre de cinéphiles amis de ce dernier.

Cette cérémonie d’ouverture a été marquée par plusieurs moments forts, notamment l’accueil des invités sur la place de la poste avec le défilé sur le tapis rouge et la prise de photos souvenirs.

Pour Abdelaziz Belghali Directeur du Festival et président de l’Association Ciné-Club enfance d’Ifrane/Azrou l’organisatrice de l’évènement, le Festival du court-métrage d’Ifrane/Azrou a lancé aujourd’hui sa nouvelle édition sous le thème « Le Sport dans le cinéma : une plongée dans la mémoire » à l’occasion de la préparation du Maroc pour accueillir la Coupe du monde de football en 2030, aux côtés de l’Espagne et du Portugal.

Selon lui ; ce festival vise à sensibiliser le peuple marocain pour qu’il soit prêt à accueillir cet événement sportif avec une grande hospitalité et une image positive. Les organisateurs appellent également les jeunes créateurs et les passionnés de cinéma à documenter la mémoire sportive du Maroc, qui est actuellement sous-représentée dans le paysage cinématographique a-t-il ajouté.

Le programme du festival avait-il précisé, sera honoré par la présence de plusieurs personnalités du cinéma marocain, notamment Hicham El Ouali et Rachid El Ouali, qui seront récompensés et mis à l’honneur pour leur contribution au cinéma marocain.

Aussi avance-t-il ; les organisateurs ont également annoncé que le programme du festival comprendra des films documentaires et dramatiques qui mettent en valeur le sport et l’esprit olympique. Le festival sera également l’occasion de présenter les travaux des jeunes réalisateurs marocains et de leur offrir une plateforme pour présenter leurs talents.

Le Festival du Court-métrage d’Ifrane/’Azrou promet d’être un événement inoubliable pour les amateurs de cinéma et les passionnés de sport. Nous vous invitons à suivre nos actualités pour connaître les détails du programme et les dernières nouvelles du festival ; avait-il conclu.

Lors de la cérémonie d’ouverture officielle de cette 26ème édition du Festival international du Court-métrage d’Ifrane, plusieurs personnalités du cinéma et du sport en effet ; ont été honorées, notamment les réalisateurs et acteurs Rachid El Ouali et Hicham El Ouali,. Chacun d’eux a reçu un trophée du festival, des cadeaux et un certificat de reconnaissance.

Dans une déclaration au Journal à cette occasion, Rachid El Ouali

« Je suis extrêmement heureux aujourd’hui. Et doublement fier car la ville d’Ifrane me rappelle qu’elle avait accueilli mes enfants qui ont étudié à l’Université Al Akhawayn et maintenant, ma femme qui étudie ici dans cette même Ville qui me rend hommage cette année dans ce festival prestigieux qui a 26 ans d’existence. Cela signifie que l’on a parcouru un long chemin dans sa vie et que l’on reçoit une reconnaissance dans cette région que nous respectons beaucoup, notamment parce que le thème de ce festival est l’image au service de la mémoire.

Je suis un grand partisan des courts-métrages et j’aurais aimé présenter un film de ma part, mais Inch’Allah, cela se fera peut-être à l’avenir. Je tiens à remercier les organisateurs de ce festival pour leur travail et leur dévouement. C’est un honneur pour moi d’être associé à cet événement qui promeut l’art et la culture. » Avait-il ajouté.

Rachid El Ouali a exprimé sa joie et sa fierté de se voir mis à l’honneur dans ce festival, qui est une plateforme importante pour les artistes et les créateurs. Il a également souligné l’importance de l’image et de la mémoire dans le cinéma et a exprimé son souhait de présenter un film dans le futur.

Pour sa part, Hicham El Ouali a déclaré : « Je pense que ce festival est l’un des plus importants de notre cher pays. Il mérite que nous venions dans cette ville, une ville qui est un pôle touristique de renommée mondiale. C’est l’un des rares endroits où nous avons un contact direct avec le public de la ville d’Ifrane et de ses environs, comme El Hajeb et Azrou, car il n’y a pas de salles de cinéma ou de théâtres dans la région.

Pour lui ; « Ce festival nous donne l’occasion, avant même les habitants, de voir nos œuvres. Il nous permet de rencontrer ces visages merveilleux. On ne se sent pas étranger dans cette ville. Je me sens comme un représentant du Maroc, mais même les acteurs étrangers qui viennent d’autres parties du monde se sentent accueillis. Cette ville accepte et aime ceux qui y entrent.

Je demande donc plus de soutien, pour ce festival, car nous avons besoin de ces festivals et nous en avons.avait-il conclu.

A noter aussi que les Membres des Jurys de la compétition du festival ont également été présentés lors de cette cérémonie d’ouverture, notamment pour la compétition des courts métrages dramatiques, la compétition des courts métrages documentaires et la compétition du scénario. Les membres de ces jurys ont présenté leurs travaux et ont expliqué les critères de sélection des films et des scénarios.

Le film d’ouverture du festival projeté à l’occasion est « La soustraction » du réalisateur Rachid Alali et « La perle noire » du réalisateur Larbi Drissi.

Cette édition du festival promet d’être riche en découvertes et en rencontres, avec des films courts de haute qualité, des rencontres avec des professionnels du cinéma et du sport, et des expériences enrichissantes.

Rappelons enfin que cette 26ème édition du Festival Cèdre Universel du court métrage qui se déroulera du 17 au 21 septembre à Azrou et Ifrane, autour du thème «Le sport dans le cinéma : Plongée dans la mémoire» est portée par l’association «Ciné-Club Enfance et Jeunesse. Elle accueille 28 films sélectionnés parmi 132 propositions venues de divers pays. Quatorze courts-métrages concourront dans la catégorie fiction et autant dans celle des documentaires.