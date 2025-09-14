« Nador, entre beauté naturelle et richesse patrimoniale » : Une exposition photographique de Houssain Tork

Mohammed Drihem

La ville de Nador sera mise à l’honneur à travers une exposition photographique exceptionnelle intitulée « Nador… entre beauté naturelle et richesse patrimoniale » de l’artiste photographe Houssain Tork. Cette collection qui aura lieu à l’Institut français d’Oujda du 12 septembre au 18 octobre 2025 propose un voyage visuel à travers les sites et les paysages emblématiques de la province de Nador, mettant en valeur la diversité géographique, la profondeur historique et la vitalité du quotidien.

Les photographies présentées offrent une plongée dans l’âme de Nador, révélant le charme naturel, l’authenticité humaine et la richesse culturelle qui définissent cette région unique. De la lagune de Marchica aux montagnes de Gourougou, en passant par les ruelles anciennes de Nador et ses marchés animés, chaque image est une invitation à la contemplation et à la découverte.

L’exposition vise à mettre en lumière la richesse naturelle, architecturale et culturelle de Nador, à travers un regard artistique qui fige l’instant et immortalise les détails souvent oubliés dans le tumulte de la vie. Les photographies de Houssain Tork sont une occasion de redécouvrir Nador sous un nouveau jour et de raviver les liens profonds entre l’homme et son territoire.

Pour mieux connaitre l’artiste photographe Houssain Tork et le pourquoi de cette collection photographique nous lui avons posé trois question dont voici ses réponses :

Le Journal : Qui est houcine tork est qu’elle est sa petite histoire avec la photographie?

Houssain Tork : Houssain Tork est un photographe marocain originaire de Nador. Passionné depuis mon enfance, j’ai commencé avec l’appareil argentique avant d’évoluer vers le numérique.

Fondateur et membre de l’Association Qamara de la photographie, membre de la Fédération Nationale de la Photographie et de l’Union des Photographes Arabes, il s’est lancé professionnellement en 2009.

Spécialisé dans la photographie de paysages, de macro et d’architecture, je me suis orienté ensuite vers la documentation de la culture, du folklore et de la vie quotidienne marocaine, avec un intérêt particulier pour la région orientale, l’Atlas et les zones sahariennes.

Avec plus de 15 ans d’expérience, j’ai participé à de nombreuses expositions individuelles et collectives au Maroc et à l’étranger, remportant plusieurs prix nationaux et internationaux prestigieux. Mes œuvres sont aujourd’hui reconnues et appréciées dans les milieux artistiques et culturels

Question : Pourquoi : « Nador, entre beauté naturelle et richesse patrimoniale » et c’est dans quels objectifs ?

Houssain Tork : Je suis né et j’ai grandi à Nador, où j’ai fait mes premiers pas dans la photographie. Ma passion s’est ensuite développée à travers mes voyages dans différentes villes marocaines, afin de documenter les paysages naturels tels que les mers, les montagnes et les déserts.

Par la suite, je me suis tourné vers la photographie de la vie quotidienne, des coutumes, des traditions et du patrimoine culturel populaire du Maroc, depuis les montagnes du Rif jusqu’à l’Atlas, en passant par le Sahara.

La photographie est pour moi une passion qui se croise avec l’amour du voyage, de la randonnée et de la nature

Question : Qu’elle avenir pour l’art de la photographie dans ce nouveau monde du digital et de l’intelligence artificielle?

Houssain Tork : L’intelligence artificielle et la photographie : une alliance plutôt qu’une opposition. L’intelligence artificielle ne remplace pas la photographie, elle la complète. Elle permet aux photographes d’améliorer la qualité de leurs images, de corriger les couleurs, de réduire le bruit et de créer des panoramas ou des HDR d’une grande précision.

Cependant, si l’IA peut générer des images inédites, elle ne possède pas la valeur documentaire et l’authenticité propres à la photographie. L’appareil photo reste le témoin du réel, tandis que l’IA produit des représentations virtuelles.

L’avenir de la photographie repose ainsi sur une complémentarité : La technologie offre de nouveaux outils, mais la vision artistique et la sensibilité humaine du photographe demeurent irremplaçables