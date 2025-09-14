Casablanca : Escale du PHA Tonnerre à Casablanca : Renforcement de la coopération navale franco-marocaine

Mohammed Drihem

Le porte-hélicoptères amphibie (PHA) de la Marine nationale française, le Tonnerre, a fait escale aujourd’hui dans le port de Casablanca, où il restera jusqu’au 16 septembre. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la mission «Corymbe » » dans le Golfe de Guinée, visant à assurer la sécurité maritime dans la région.

Parti de Toulon le 10 septembre selon un communiqué de l’Ambassade de France à Rabat ; le Tonnerre est un navire d’une grande polyvalence. Il est capable d’accueillir à son bord plusieurs hélicoptères et engins de débarquement, un hôpital, et peut transporter jusqu’à 650 militaires. Sa conception facilite la coopération avec les marines étrangères, une caractéristique cruciale pour les missions internationales.

Cette escale assure le communiqué ; est l’occasion pour les Marines française et marocaine de renforcer leurs liens. Des activités conjointes, des conférences et des visites mutuelles sont prévues pour les quatre jours à venir. Une réception a déjà été organisée par l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, et le Capitaine de vaisseau Arnaud Bolelli, commandant du Tonnerre. L’événement a réuni des dignitaires marocains et des membres de la communauté française.

Le Tonnerre accueille actuellement la promotion 2025 du SIREN (Stage d’Instruction Régional Embarqué et Numérique). Ce programme rassemble 39 stagiaires issus de 21 pays d’Afrique et du Sud de l’Europe, dont un instructeur et un stagiaire marocain. L’objectif est de développer les compétences en matière de missions d’État en mer, telles que le sauvetage, la lutte contre la pollution et la piraterie.

Cette formation, ainsi que d’autres initiatives comme l’exercice annuel Chébec, qui dure depuis 30 ans, ajoute-t-on ; démontre la relation de confiance et l’interopérabilité entre les deux Marines. L’escale du Tonnerre à Casablanca est une illustration concrète de cette coopération bilatérale forte et durable dans le domaine de la défense.