La 21ème édition du Festival du Cinéma des Peuples d’Imouzzer Kandar ouvre ses inscriptions

Mohammed Drihem

Le Comité d’organisation de la 21ème édition du Festival du Cinéma des Peuples, qui se tiendra du 27 au 30 novembre 2025 à Imouzzer Kandar, au Maroc, annonce l’ouverture des inscriptions pour la compétition internationale de films courts metrages ayant une importance culturelle. Cette édition mettra en avant des thèmes centrés sur le dialogue entre les cultures, les civilisations et les peuples.

Conditions de participation

– Les films courts doivent avoir une durée inférieure à 20 minutes.

– Les films doivent avoir été produits entre 2023 et 2024.

– Les films doivent avoir une bonne qualité d’image et de son, avec des sous-titres en arabe, français ou anglais.

– Un résumé du film en arabe, français ou anglais est requis.

– Un poster du film et des images de certaines scènes sont nécessaires.

– Une biographie du réalisateur avec une photo est requise.

Modalités d’inscription

– Les candidatures peuvent être soumises via le lien électronique suivant : https://urlr.me/uZq2N3

– Les candidats peuvent également envoyer leur dossier par e-mail à l’adresse : ccicompetition@gmail.com

A rappeler que le Festival du Cinéma des Peuples d’Imouzzer Kandar est une plateforme qui vise à promouvoir le dialogue interculturel et la découverte de films issus de diverses cultures et horizons. Cette édition promet d’être riche en découvertes cinématographiques et en échanges culturels.